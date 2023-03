El novè disc d'estudi de Gertrudis arribarà el proper 12 de maig i es titularà 'Abans que s'acabi el món' (Promo Arts Music). El grup de La Garriga ho ha anunciat aquest dijous coincidint amb el llançament d'una de les cançons que formaran part de l'àlbum, 'M'agrada', en la qual col·laboren Macaco i David Ros. La banda de rumba i música mestissa reapareix, discogràficament parlant, després de quatre anys, ja que el seu últim àlbum 'No em dona la gana' data del 2019, abans de la pandèmia. Amb tot, el trio fundat a principis de segle no ha deixat d'estar actiu des del seu retrobament l'any 2015 i, sense anar més lluny, l'estiu passat van fer una llarga gira de concerts i van estrenar la cançó 'Amor XXL' amb el duet Bounce Twice.

Gertrudis són una de les bandes de l’escena festiva del país amb més trajectòria i enguany compleixen vint-i-tres anys de carrera. Com a avançament del seu novè disc el grup publica aquest dijous 'M’agrada', una cançó on es reconeix el seu so però que incorpora (novament) elements sonors propis de la música urbana actual. A més compten amb la col·laboració de Macaco, un dels artistes de l’escena mestissa més veterans i amb qui col·laboren per primera vegada. La cançó també compta amb la col·laboració de David Ros, una de les veus de l’escena emergent actual. 'Abans que s'acabi el món' El nou disc sortirà el 12 de maig. En formaran part deu cançons i per quarta vegada a la carrera de Gertrudis Roger Rodés n'és el productor. Fundat al tombant de segle, Gertrudis es va aturar entre els anys 2011 i 2015, i aquell any van decidir tornar de manera estable amb la publicació d'un recopilatori que recollia les seves millors cançons, 'Quinze 15 XV'. L'any següent arribaria el disc 'Ara volo alt' (2016), i el 2019, 'No em dona la gana'. La pandèmia va obrir un nou parèntesi discogràfic que ara tancaran amb la publicació d''Abans que s'acabi el món'.