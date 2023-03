Molt soroll per no res és una de les comèdies més representades de William Shakespeare, considerat un dels escriptors més grans de la literatura universal. I és també la primera de les obres del dramaturg anglès a la qual s’enfronta el Grup Escènic Nostra Llar del barri del poble nou de Manresa. «Fins que no s’ha donat el cas, no ens ha preocupat, però és una cosa que tocava. I ara que ha arribat el moment, ens fa gràcia i il·lusió, perquè és un repte», assenyala Jordi Gener, director de l’obra. «És un repte per la grandesa del nom de l’autor i perquè, un cop t’arremangues, trobes que hi ha 400 anys entremig, des que va ser escrit i fins ara. És un text meravellós, molt ben escrit, i està ple d’imatges i metàfores, que hem hagut de filtrar perquè els actors li donin la intenció correcta», remarca.

Però, tot i la feina que hi ha al darrere, no deixa de ser «una obra molt fresca. Que la gent vingui a passar-ho bé, a deixar-se endur per l’obra, perquè hem buscat la comicitat. La trama té alguns moments de drama, però en general és molt distesa i els personatges còmics els hem espremut molt», subratlla Gener. De fet, Molt soroll per no res, amb tots els seus embolics amorosos, «destaca pels seus personatges, amb uns caràcters molt identificables, que són tot el seu atractiu».

I va ser precisament l’edat dels protagonistes de la comèdia Shakesperiana el que va portar el Nostra Llar a escollir-la, en comptar amb tot «un grup d’actors molt joves i de gran talent, que va néixer dels Pastorets i que tenia inquietud de fer més teatre», comenta Gener. El del grup escènic del Poble Nou s’ha ampliat la incorporació de jovent provinent dels Pastorets, de la Innocentada i també dels Pastorets dels Carlins. Així, de la quinzena d’actors que formen part del repartiment de Molt soroll per res, una desena són jovent, i cinc són més veterans. «Com que volíem aprofitar aquest talent jove, vam pensar que la comèdia de Shakespeare ens oferia que els personatges principals els poguessin interpretar gent jove, combinada amb gent no tan jove», remarca el director.

Els embolics de Molt soroll per res arrenquen amb l’arribada de Pere d’Aragó a Messina (Sicília), acompanyat de dos nobles italians. S’estableixen a casa del duc de Messina, Leonato. Un dels nobles és Claudi, que està enamorat d’Hero, la filla del duc. I l’altre és Benedicte, que no vol saber res de les dones i de l’amor. La cosina d’Hero, Beatriu, tampoc vol casar-se i saber res dels homes. Aquests dos personatges tenen una relació de molta pugna dialèctica, fins que la resta de companys es posen d’acord per fer trontollar les seves conviccions. Paral·lelament, el germà de Pere d’Aragó, don Joan, un personatge ressentit, per fer mal a Claudi, calumnia Hero. I tot plegat es va embolicant, per fer evolucionar les dues relacions amoroses, i que al final tot acabi bé.

Un decorat que és un jardí

A banda de la grandesa del text de Shakespeare, la posada en escena del Grup Escènic Nostra Llar destacarà per «un decorat preciós», que reprodueix l’exterior d’una casa, amb un jardí. «Hem fet de la necessitat virtut, perquè tenim un local molt petit, però l’hem sabut explotar al màxim perquè ens vagi a favor», assenyala el director. Així, amb una capacitat de 60 espectadors, el públic es disposa a tres bandes de l’escenari. «La proximitat fa que el públic sigui dins de la història, i els actors hi connectin», detalla. I, malgrat treballar amb pressupost «superreduït», s’ha pogut recrear un jardí, «omplint el teatre de plantes perquè l’espai és petit. Això permet anar a buscar el detall i que tot sigui més realista». I, en aquest espai, no hi faltarà l’escena del ball.