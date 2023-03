El segon disc d'estudi dels barcelonins Stay Homas ja té nom i data de sortida. S'anomenarà 'Homas' i veurà la llum el proper 5 de maig de la ma del segell Cukileo Records (Halley Records). L'anunci s'ha fet aquest divendres, acompanyat del llançament del segon senzill de l'àlbum, la cançó 'Ese beso', que se suma a 'La noria', estrenada al febrer.

La nova cançó, acompanyada també de videoclip, parla dels petons inesperats i tot allò que poden generar. El productor del tema és Joan Borràs, amb qui Stay Homas ja havia col·laborat a 'The Bright Side' i 'Let it out'. Les primeres dates de presentació del disc són el Ciclo Jaguar a Madrid, el Canet Rock a Canet i a Mallorca, el Festival Cruïlla i El Tingladu a Vilanova i la Geltrú, entre altres.