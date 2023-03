L'artista canari Quevedo formarà part del cartell d'aquesta edició del festival Mediterranea, que se celebrarà a Roses el 5 d'agost. Ho ha anunciat l'organització aquest divendres en un acte celebrat a l'ajuntament de la ciutat. El festival també ha confirmat que disposarà de quatre escenaris d'estils diferents, amb artistes de renom nacional i internacional que se sumen a un cartell amb més de 60 actuacions, que començaran a les cinc de la tarda i s'allargaran fins a les sis de la matinada de l'endemà. El director del festival, Narcís Castellà, ha destacat "el creixement exponencial que està assolint el festival amb cada nova edició"; un fet que els ha dut a augmentar l'aforament fins a les 15.000 persones.

Des de l'organització consideren que "un dels punts forts del festival és la seva programació variada, que abasta un ventall molt ampli de públic, creuant generacions per unir a diferents col·lectius a través de la música". Això ho permetran també els quatre escenaris, on està programat que s'ofereixin estils de música diferents. Per una banda, a l'espai 'Vibra Stage' s'hi podran veure actuacions de Reggaeton, Trap i música urbana en general, amb noms com Quevedo o Saiko. El 'Remember Stage' acollirà els millors artistes de la música electrònica de ball dels noranta i dos mil, el 'D-Konnect Stage', serà l'escenari techno i comptarà amb l'actuació d'artistes internacionals com ara Cristobal Pesce o Stan Christ, entre d'altres. Per últim, el 'NER Stage' es dedicarà a la música electrònica i està organitzat per 'NER', amb una llarga trajectòria en programació de festivals d'aquest gènere musical.

Per part de l'Ajuntament, el regidor de Promoció Econòmica, Fèlix Llorens, ha mostrat la satisfacció per l'oferta que Mediterranea Festival aporta a Roses, "amb una proposta diferenciadora que s'obre a nous públics i que suposa una importantíssima projecció del municipi". En la mateixa línia, Joan Plana, alcalde de Roses, ha valorat molt positivament "la col·laboració i aliança generada entre el festival i el municipi", gràcies a la qual considera que Roses "ofereix a la gent jove una alternativa d'oci molt atractiva, amb figures de primera línia del panorama musical, enfortint també la imatge de Roses pel gran ressò que el festival té arreu".