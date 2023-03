Els manresans Jo Jet i Maria Ribot, que van debutar aviat farà deu anys amb una empremta de poètica conscient amb guitarres i veus, van presentar les 9 cançons de Febrer//Agost (Microscopi) el passat novembre. És el seu quart disc i hi exploren un so més electrònic i urbà amb la producció de Sr. Chen, el rubienc Martí Mora, que els ha servit «d’alquimista» i amb el qual han encaixat «a nivell personal i sonor. És un hip-hop molt portat al nostre terreny». També és un treball que transmet l’actitud d’estar a la vida d’una forma més pausada: «venim de molta intensitat, reflexió i posicionament en els projectes que hem fet, i ha estat per la manera com afrontes la vida. Però ara simplement estem més en un punt d’observació, i ho definim com una resignació activa. Deixem que el món avanci, però no batallem», diu Jo Jet; i Maria Ribot afegeix: «la conclusió a la qual hem arribat és estar tranquil·les amb el que podem fer, i el que volem fer en cara moment».

Però un cop d’ull posterior a Febrer//Agost els ha fet adonar que hi ha idees que hi tenen pes com La Incertesa (títol de la cançó amb videoclip realitzat pels manresans Long Live) i la ràbia, «no violenta, com a reacció a la incertesa. La cançó Si la ràbia ens pot diu ‘Si la ràbia ens pot, amb els palmells al sol’, perquè aquest no es un disc que actua com Lliure o descansar (2016)», remarca Jo Jet. I Maria Ribot conclou que segurament «en el proper disc hem de sortir de la resignació activa i activar-nos del tot».

I amb aquest bagatge avui (20 h) faran la presentació del disc en directe a la Sala Gran del teatre Kursaal de Manresa. «Ens fa molta il·lusió perquè encetem un directe diferent. Venim d’un món molt orgànic, molt acústic i incorporem molts sons nous», apunta Maria Ribot. Per traslladar-los a escena els acompanya Marina Lluch a la bateria i als pads. Però Jo Jet afegeix que serà «un directe de trajectòria, en qual es recorrerà tot el què hem passat». Així, hi haurà el so més electrònic de Febrer//Agost; però també la força de santllorenç (2020), al qual ja es va afegir la bateria; i el món del duet, «que no volíem deixar de banda, perquè són les nostres arrels i ens agrada molt poder-nos acostar a l’escenari i cantar-nos l’un a l’altre», remarca Maria Ribot, mentre que Jo Jet constata que «és un directe que ens desmarca molt del folk que ens definia al principi i, malgrat que mantenim la poesia en les nostres essència, ens fa propers al pop».

Amb Iris Deco i Henrio

Encara en la memòria l’emoció del concert del juliol del 2020 al mateix espai per presentar-hi santllorenç, perquè era un dels primers després del confinament per la Covid-19 o «el primer del nou món», en paraules de Jo Jet, l’actuació d’avui també serà especial per als manresans, que comptaran amb les col·laboracions de la cantant navarclina Júlia Collado, coneguda artísticament com a Iris Deco; i de l’igualadí Enric Verdaguer, que ara també presenta nou projecte com a Henrio. Iris Deco intervindrà a La incertesa i Henrio, a Guerra experta.

Jo Jet i Maria Ribot ja han presentat Febrer//Agost a la Sala Clap de Mataró i al Festival Encalma celebrat a la Biblioteca de Catalunya, i el 14 de maig seran a Roda de Ter, en el marc del Festival Encanta. «Quan fas una cosa nova, crec que la sensació és més interna que el que es percep des de fora», diu Maria Ribot, que afegeix que «no hem canviat mai tant, i els concerts tenen molt l’essència del que som nosaltres, amb la intensitat i l’emocionalitat que ens caracteritza».

El vestuari és una creació de la marca manresana Killing Weekend. A l’equip creatiu hi ha Elisabet Mateu i Ignasi Àvila i a l’equip tècnic, Àngel Guilanyà i Albert Compte.