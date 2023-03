Quan va tenir 18 o 19 anys i ja tenia carnet, el manresà Jeroni Muñoz Soler (1973) no es perdia cap Patum. De jovenet, també, la muntanya la vivia amb dosis "d'alta intensitat". Però tant amb la festa berguedana com amb la seva vinculació amb la muntanya, explica, "he viscut dues relacions". Amb la Patum, molt "festiva a l'inici" i després d'una pausa d'anys, amb una connexió més "intel·lectual. La gaudeixo a la plaça, tinc la necessitat de ser allà". Similar a la muntanya: "m'hi he tornat a acostar els últims anys i ara forma part de la nostres vides". Tot això no és gratuït perquè el manresà signa a Salt de Plens una novel·la de muntanya que segueix l'estructura dels salts de la Patum. Publicada per El Gall Editor, Salt de Plens va merèixer el Premi Vila de Lloseta de Narrativa 2022 i aquest dijous Jeroni Muñoz, funcionari de l'Ajuntament de Manresa, la presenta a la llibreria Abacus de la capital del Bages (19 h), acompanyat de Joan Jordi Miralles i Xavier Melloni.

-Patum i muntanya. Què tenia al cap? -Quan em poso a escriure la idea que vull treballar no tinc cap trama pensada. A Salt de Plens volia treballar el dolor de les relacions familiars, aquell dolor que es genera per aquella necessitat de dir i no saber-ho fer. Aquella incapacitat de comunicar, aquelles converses no tingudes. -I com ha fet? -A través, sobretot, de dos personatges. El principial, si n'hi podem dir així, té uns quaranta anys i vol guarir la seva ràbia caminant. Decideix anar a trobar el pare, que fa de guarda en el refugi Vents del Cadí, que uneix les dues serralades, Cadí i Moixeró. El pare no ha sabut com fer front a una tragèdia familiar i al dolor. La muntanya, el fill viu a la plana, els empeny a un nou context en la seva relació. -Què buscava? -El perquè de pujar a la muntanya. -I això és? -Caminar, molt particularment per la muntanya