L’escenari de la sala gran del teatre Kursaal de Manresa es convertirà en una gran sala jocs el dimecres 12 d’abril a les 7 de al tarda. El Galliner i el Club del Joc del CAE hi organitzaran una partida popular de Take a Seat, un joc de taula creat pel manresà Ferran Renalias i el barceloní Eloi Pujadas en què les persones que hi juguen han d’acomodar el públic general, la premsa i les autoritats el dia de l’estrena d’un espectacle. Els mateixos creadors del joc dinamitzaran la partida, prevista per un màxim de 50 participants, que es jugarà amb un tauler especial: una recreació aproximada de la platea del teatre Kursaal.

Serà el primer cop que l’escenari del Kursaal acull una activitat d’aquestes característiques. Les inscripcions al joc, que s'obriran aquest dimarts a partir de les 11 del matí es poden fer a la web del Kursaal (apartat 'Altres Actes' de la web www.kursaal.cat) i a les taquilles del Kursaal. Les places són limitades a 50 persones (a partir de 14 anys). Els creadors del Take a Seat triomfen a tot el món amb els jocs de taula que dissenyen. Ferran Renalias és autor de Manresa 1724. Reconstruïm la ciutat cremada, On the Origin of Species, Insecta, 1998 ISS i Lacrimosa. Per la seva banda, Eloi Pujadas ha creat, Orbital, Veracruz 1631, Shikoku, Wanted 7, Troia i Big Bang 13.7, Zoom in Barcelona, Uxmal. Tots dos estat reconeguts amb diversos premis com a creadors de jocs de taula.