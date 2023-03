Encara no. Tot i una carta amb "bones intencions", Manresa encara espera que el parlament català li concedeixi el títol honorífc de capital cultural de la Francophonie a Catalunya. Un tràmit per a un reconeixement que seria el primer al país i que des de la capital del Bages s'ha acompanyat per un "allau" d'adhesions (des dels representants dels cossos consulars francòfons a Catalunya fins a les entitats culturals de la ciutat, a més del consistori) que esperen resposta. Així ho han explicat avui la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Manresa, Anna Crespo,acompanyada de la coordinadora de la Francophonie a Manresa des dels seus inicis, Anna Rotllan en la presentació al teatre Kursaal dels actes per celebrar la 24ena edició de la Francophonie. Una celebració que es farà al llarg d'aquesta setmana, que repeteix el Gran Dictat després de l'estrena de l'any passat, i que culminarà divendres amb l'homenatge al cantautor francès Gilbert Bécaud amb l'espectacle Et Maintenant, títol d'un dels grans èxits d"el gegant de la cançó francesa".

Si extraoficialment ja es considera Manresa com la capital catalana de la Francophonie i si l'any passat, després de dos anys d'aturada per la pandèmia, s'esperava ja culminar els tràmits, ara la vista està posada en l'any que ve, apuntava Crespo, quan se celebri el quart de segle de la festa de la cultura i la llengua franceses a la ciutat. Organitzada per l'Associació de Professors de Francès de Catalunya, amb el suport de l'Ajuntament de Manresa i de l'Ambaixada de França, Rotllan ha agraït el suport institucional del consistori i el suport del Kursaal, traslladat al gerent de l'equipament, Jordi Basomba, per assumir la programació d'un espectacle internacional, dirigit per Gil Marsalla ("ambaixador del patrimoni musical francès"), que tindrà com a figura d'excepció la filla de l'homenatjat, Emily Bécaud que, probablement, faci un duet amb l'intèrpret, Jules Grison. De Gil Marsalla, en la direcció i la producció, ja s'han pogut veure els darrers espectacles de la Francophonie, com Brel, Le Spectacle (2022), Douce France (2019) o Formidable! Aznavour (2018), Paris, le spectacle (2017) o Piaf (2016).

"Fora dels límits del chansonnier français", ha matisat Rotllan, Bécaud (1927-2001) va ser un cantant, compositor i pianista francès, conegut com el "senyor dels cent mil volts" per la seva energia a escena (corbata de piquets i mà a l'orella), el seu sentit del swing i la passió dels seus fans. Va actuar més de trenta vegades a l'Olympia entre el 1954 i el 1999, tot un rècord. I el seu homenatge tornarà al teatre francès el setembre: "però, abans, visitarà Manresa", com ja va passar, ha explicat Rotllan, amb l'espectacle dedicat a Édith Piaf. "N'estem molt, de satisfets perquè som a primera línia". Amb més de 650 cançons en 50 anys de carrera, els seus temes han estat interpretats per cantants com Frank Sinatra, Elvis Presley, Bob Dylan, Nina Simone i James Brown, entre d'altres. L'espectacle Et Maintenant tindrà a l'escenari Sébastien Machado (direcció musical i piano), Thomas Cordogli (baix); Pierre Andreis (bateria); Claude Tedesco (violí), i Stéphanie Impoco (cors), a més de Jules Grison i la participació d'Emily Bécaud.

Acte central: alts representants

L'acte central d'aquest divendres començarà a les 19.15 h, al pati del Kursaal, amb la inauguració de la Francophonie 2023 amb un "petit espectacle sorpresa". La façana del teatre estarà il·luminada amb els colors de la bandera francesa: blanc (que simbolitza igualtat); blau (llibertat) i vermell (fraternitat) i alumnes del Liceu Francès, del Col·legi Suís de Barcelona i d'UManresa faran el ja tradicional llançament de globus. L'acte tornarà a tenir la presència d'alts representants de països de parla francesa com el cònsol general de França, Olivier Ramadour; el de Bèlgica, Pierre Brusselmans; el de Suïssa, Otmar Hardegger, tres països, ha subratllat Rotllan, "que internacionalitzen Manresa". També hi assistiran el cònsol honorífic i general de Malàsia, Jordi Martínez, i l’agregat del Bureau du Québec, Alfons Calderon. També hi assistiran el director de l’Institut Francès de Barcelona, Max Vasseur, i l’agregada de Cooperació Lingüística de l’Ambaixada de França, Laure Juanchich. A les 20 h, a la Sala Gran del Kursaal, arrencarà l’espectacle Et Maintenant, presentat prèviament per l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, i per la coordinadora de la Francophonie, Anna Rotllan.

El Gran Dictat i la resta d'actes

Els actes relacionats amb la Francophonie van començar el passat divendres amb la col·laboració de Cineclub Manresa i la projecció del film Fragile. La celebració inclou una exposició que es pot veure fins al 31 de març a l’Espai Plana de l’Om, de 17 a 20 h, titulada Le regard de l’autre, basada en el llibre: Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran d’Eric-Emmanuel Schmitt, que ja es va poder visitar a l'Institut Francès de Barcelona (com ja va fer el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha puntualitzat Rotllan). La mostra,oberta a tothom, ha estat realitzada per l’alumnat de l’escola episcopal de Lleida. Dijous 30, a les 10.30 h, es farà una visita guiada a l’exposició, a càrrec d’alumnes de batxibac.

Enguany, després de l’estrena de l’any passat, la Francophonie de Manresa torna a celebrar "El Gran Dictat", una activitat lúdica i didàctica alhora, que té un gran pes dins de l’ensenyament francès. Tindrà lloc dijous dia 30, a les 17 h, a l’auditori de la Plana de l’Om. Hi podrà participar tothom qui ho vulgui, que tingui uns mínims coneixements de la llengua francesa, siguin del nivell que siguin. Es tracta d’un dictat lúdic, amb autocorrecció dels mateixos participants, i que inclourà premis i dinamització.

I, finalment, divendres, a les 18.30 h, abans de l’acte central, representants dels cossos consulars de la Francophonie i la coordinadora de la Francophonie a Manresa, Anna Rotllan, participaran en un debat a Canal Taronja on defensaran que Manresa rebi el títol honorífic de capital cultural de la Francophonie a Catalunya.