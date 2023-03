Falcon & Firkin porta al Kursaal el disc que ha marcat un "punt d'inflexió" en la seva trajectòria

Falcon & Firkin era el nom d'un pub anglès on el manresà Jordi López Cayuelas (1976) passava estones quan estudiava anglès a Londres. Ara, diu, ja està tancat. Però continua ben viu en el nom d'aquesta banda manresana que aquest dijous s'estrena a la Sala Petita del Kursaal per presentar el seu novè disc, Brisa de mar, que van publicar el gener de l'any passat. No és l'últim treball d'una prolífica banda -i un prolífic López, autor de les lletres i la música del grup- però sí el disc que "ha marcat un punt d'inflexió" en la seva trajectòria: 10 cançons i 13 col·laboracions amb noms com Pep Sala, Dani Flaco, Ferran Gallart, Natxo tarrés, Xavier Serrano, Jos Racero, Joan Masdeu... Difícil reunir-los a tots en un escenari, diu López que explica, però, que el concert de dijous tindrà com a artista convidat a la part final el productor de la banda des del 2015, Jordi Armengol, un nom "clau" en la trajectòria dels manresans. La banda, a més, aprofitarà per presentar Si No Fos Per Tu - Seixanta cançons i els meus records, un llibre editat per Parcir que explica la història del grup i recull totes les lletres dels seus 10 discos editats fins al moment, a més d'un apartat d'imatges "amb els records més destacats".

López, que va iniciar Falcon & Firkin com un projecte personal el 2007, quan va començar a penjar les primeres cançons a MySpace ("era la plataforma que es feia servir llavors", recorda) va obtenir el primer punt de popularitat amb la cançó 27 d'abril del 2012, un tribut a Pep Guardiola quan va deixar la banqueta del Barça. La banda, consolidada amb els mateixos components des del 2016 amb José Antonio Prieto San Vicente (guitarra elèctrica i veus); Neifi Alcantara Meliano (baix); Bruno De Paula Oliveira (bateria i percussions) portarà aquest dijous al teatre manresà aires mediterranis, diu. Guitarres acústiques, espanyoles, mandolina, caixó... un "pop-folk fresc" per a uns temes compostos davant del mar, en uns dies familiars, que s'allunyen del ritme frenètic del dia a dia. Guitarra acústica, guitarra elèctrica i veu principal, López explica que les seves lletres parlen de "sentiments, de la vida quotidiana", temes que defineix de "postals costumistes" en uns discos en què ha anat variant la sonoritat barrejant influències britàniques i americanes: "uns treballs són més chill out, altres més rock, altres més pop" fins arribar al desè, Cançons Nues, que ha sortit aquest febrer al mercat editat per Casa de la Música Records, com Brisa de mar. Un àlbum molt íntim i personal, que s'endinsa en els sentiments més profunds de López, que expressen el dol produït per la pèrdua del seu pare, el febrer de 2020. Vuit temes on el grup vira cap al rock celta d'arrels irlandeses. Aquests canvis d'estil no despisten el públic?. Per a López, "és possible però busquem no avorrir".

Enginyer de professió, López va tocar en grups com Forat negre o Pinten bastos. "Tot s'acaba però jo tenia ganes de seguir, amb modèstia" i d'aquí, Falcon & Firkin. "No he deixat mai la música, és el meu autèntic hobby, el que em permet desconnectar de la feina i la rutina". Casat i pare de quatre fills, López no nega que voldrien ser "un dels grups de referència de la ciutat". Veterans, ja ho són. En el concert d'aquest dijous -amb un "directe potent"- presentaran Brisa de mar però també faran alguns temes de Cançons Nues i d'anteriors treballs. No faltaran, diu, peces com Potser demà, Quan fas que no veus la llum o Ja no hi ha hores mortes.

Si la cançó dedicada a Pep Guardiola i Cridem la llibertat, tema que va formar part de la banda sonora de la pel·lícula Pàtria, el grup va començar a créixer, entre els darrers temes que ha compost la banda hi ha Marea Vermella, que homenatjava el Baxi i la seva gran temporada de l'any passat i el nou himne del CE Manresa, T'estimo Manresa, que van estrenar per festa major.

