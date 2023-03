Cineclub ens ofereix aquest diumenge La novelista y su película, que obtingué el Gran Premi del Jurat, a Berlín 2022. Un nou reconeixement per Hong Sang-soo, un dels mestres orientals més imprescindibles del panorama actual. La trajectòria d’aquest director coreà és excepcional perquè és molt difícil trobar un autor que sigui tan prolífic (roda darrerament dos films en un any) i que alhora conservi una fertilitat creativa. L’artífex de La mujer que escapó està gaudint d’un període artístic portentós, i amb La novelista y su película ens torna a meravellar. Aquest llargmetratge està conduït per la Junhee, una escriptora prestigiosa que està patint una profunda crisi creativa. Fa massa temps que no ha publicat cap novel·la, però la seva trobada amb una jove actriu serà decisiu perquè torni a il·lusionar-se i pugui concebre un nou projecte.

Hong Sang-soo fotografia amb un auster blanc i negre un mosaic intimista en què la formula expressiva que ha popularitzat el cineasta asiàtic assoleix novament un nivell elevat. El seu minimalisme reflexiu aprofundeix en qüestions transcendents (les recerques d’uns personatges femenins en crisi) però ho fa sense cap indici de grandiloqüència dramàtica i afermant-se en una extrema depuració formal. Uns plans estàtics que diseccionen les emocions i les inquietuds de les protagonistes (les admirables Lee Hye-young i Kim Min-hee, rostres habituals en la darrera filmografia de Sang-soo) amb una prodigiosa capacitat d’observació. A La novelista y su película, com en la majoria de les obres del seu realitzador, es menja, es beu i es parla molt. Però cada paraula i cada gest estan carregats d’un sentit tan precís com enriquidor. Res és accessori en aquesta perla delicada i enlluernadora. Cada film de Hong esdevé una cita indispensable amb un cinema en què sempre menys és més.