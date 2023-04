El reconegut músic japonès Ryuichi Sakamoto, responsable de la música per a l’obertura dels Jocs Olímpics de Barcelona, va morir el 28 de març als 71 anys a conseqüència d’un càncer colorectal que tenia des del 2020, segons ha confirmat la seva agència aquest diumenge.

El compositor no només va posar música al gran moment de la Fura dels Baus el 1992, sinó que va ser fundador de la seminal banda techno-pop nipona Yellow Magic Orchestra (YMO). També va sumar una fructífera feina per a les bandes sonores de pel·lícules d’Oshima, Almodóvar i Bertolucci, amb qui, precisament, havia guanyat l’Oscar per ’L’últim emperador’ el 1988.

«Mentre estava en tractament per al càncer descobert el juny del 2020, Sakamoto va continuar creant treballs sempre que la salut l’hi permetia. Ha viscut amb la música fins al final», ha assenyalat la seva agència, commmons, en un comunicat. Segons l’agència i d’acord amb els desitjos de l’artista, el servei funerari s’hauria celebrat amb els seus familiars pròxims, tot i que no n’ha aportat més detalls i ha demanat que es respectés la privacitat de la família.

«’Ars longa, vita brevis’. L’art és llarg, la vida és curta», ha destacat el text de commmons com una de les frases favorites del compositor. El pianista, que va tenir un càncer de gola el 2014 del qual va aconseguir recuperar-se, va confirmar a principis del 2021 que tenia un càncer colorectal, que es va estendre a altres òrgans en forma de metàstasi.

Sakamoto es va sotmetre a sis cirurgies l’any passat, incloent-hi una de 20 hores per mirar d’eliminar un tumor primari al recte i d’altres que es van produir per la metàstasi.

Sakamoto va ser un dels creadors japonesos més internacionals del seu temps, amb una obra complexa i que ha estat formada per diverses etapes, des del seu primer grup d’èxit, l’experimental Yellow Magic Orchestra, fins a la creació de bandes sonores.

En aquest apartat va rebre nombrosos premis a part de ‘L’últim emperador’. També va escriure la música de recordats títols com ‘Merry Christmas Mr. Lawrence’ (‘Bon Nadal, Mr. Lawrence’, 1983), en la qual també va actuar donant vida al comandant d’un camp de presoners japonès durant la Guerra del Pacífic i ‘The revenant’ (‘El renascut’, 2015).

El seu últim concert va ser l’11 de desembre, en format ‘online’ perquè els seus fans de diferents fusos horaris poguessin escoltar-lo, i quan el càncer ja estava en fase IV, per la qual cosa molts dels seus seguidors pensaven que podia ser l’últim.