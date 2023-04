La ficció històrica ha esdevingut protagonista aquest matí a la plaça Nova de Puig-reig en una jornada cultural i lúdica que ha aplegat autors de referència del gènere. La Festa de la Novel·la Històrica, que enguany ha arribat la cinquena edició, ha despertat l'interès de nombrosos amants de la lectura que s'han acostat al municipi del Berguedà per passejar-se entre llibres, compartir una estona amb els escriptors i participar en diverses activitats literàries.

Coia Valls, Alfred Bosch, Laia Perearnau i Màrius Serra han estat alguns dels participants d'un certamen que també busca visibilitzar els autors locals. Enguany els afortunats han estat els historiadors Rosa Serra i Josep Artero, que han publicat l'obra Puig-reig i la seva gent en temps de la República. Els visitants han pogut compartir temps de qualitat amb els escriptors, que s'han dedicat a firmar exemplars. De fet, el regidor de Cultura de Puig-reig, Jesús Subirats, ha destacat que "un dels punts forts de l'esdeveniment és precisament la proximitat, ja que els escriptors poden atendre amb tranquil·litat els seus lectors, sense les presses de la diada de Sant Jordi".

Un dels autors que ha valorat l'ambient familiar de l'esdeveniment ha estat Màrius Serra, que ha considerat que "les fires literàries de petit format fomenten una trobada més relaxada entre els autors i els lectors". El conegut narrador i enigmista ha presentat, en el marc del certamen, el darrer número de la sèrie infantil Les aventures de la Napeu, amb la companyia de la il·lustradora Roser Calafell, que ha dibuixat en directe. Aquesta ha estat una de les propostes estrella, que s'ha complementat amb dues taules rodones que han permès reflexionar sobre el pes de la història de Catalunya en les novel·les i la recerca de temàtiques.

A banda de participar en les diferents activitats, els visitants han passejat per la plaça Nova, on es trobaven les parades de les llibreries del poble i de diverses editorials especialitzades en publicacions històriques. També hi eren presents segells berguedans com L'Albí. El seu editor, Jaume Huch, ha posat en relleu l'aposta per dedicar una fira a la literatura històrica, "que acostuma a tenir poc més en els certàmens literaris, malgrat ser un gènere que atreu un públic força ampli". També ha assenyalat que el fet d'organitzar un esdeveniment d'aquestes característiques a Puig-reig "té un retorn molt positiu per la comarca, ja que ens ajuda a projectar-nos".

De fet, la Festa de la Novel·la Històrica va sorgir de la necessitat de reivindicar el patrimoni històric i cultural de Puig-reig. "Al municipi tenim una important mostra del nostre passat fabril, de forma que vam considerar que seria interessant vincular la història i la literatura a través d'una fira", explica el regidor de Cultura. Amb l'objectiu de visibilitzar els atractius històrics del municipi, enguany el certamen ha inclòs una passejada per la colònia Pons amb Roser Rojas recitant passatges d'El silenci dels telers, d'Assumpta Montellà.