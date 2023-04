L'escriptor Fernando Sánchez Dragó ha mort aquest matí d'un infart als 86 anys, segons han informat a EFE fonts familiars. L'aturada cardíaca ha estat sobtada. Aquest mateix matí, Sánchez Dragó havia utilitzat el seu Twitter per a penjar aquest missatge:

El gato Nano me da los buenos días. Él sabe que en la cabeza está el secreto de casi todo. pic.twitter.com/n0ZsbENS55 — Fernando Sánchez Dragó (@F_Sanchez_Drago) 10 de abril de 2023

Com a escriptor ha publicat Gárgoris y Habidis. Una historia mágica de España, La España mágica, Finisterre, Del priscilianismo al liberalismo. Doble salto sin red, Volapié, Toros y tauromagia, La Dragontea, Discurso numantino, Diccionario de la España mágica i les novel·les Eldorado, Las fuentes.

A més, va obtenir el Premi Nacional de Literatura el 1979 i el Premi Planeta el 1992.

Viatger i pare de quatre fills

A Fernando Sánchez Dragó (Madrid, 1936), llicenciat en Filologia Romànica i en Llengües Modernes, també se'l coneix per les seves activitats com a escriptor, periodista i “viatger”, com ell mateix es definia. També va ser professor de Llengua, Literatura i Història d'Espanya en universitats del Japó, el Senegal, el Marroc o Kenya.

En la seva faceta personal, era pare de quatre fills de quatre mares diferents.