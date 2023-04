Aquest proper dijous, el grup de recerca Grehvat.0, liderat per l’historiador de l’art Ovidi Cobacho Closa, presentarà el seu primer estudi monogràfic dedicat al col·lectiu d’artistes manresans Grup 13, titulat Amistat, vocació, tradició, actiu els darrers anys del segle XX i les primeres dècades del XXI. L’acte comptarà amb la participació de Francesc Fontbona, prologuista de l’obra i membre de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi i de l’Institut d’Estudis Catalans. La presentació es farà a les 18.30 h, a l’auditori de la Casa Lluvià de Manresa.

Després d’un període preliminar de recerca, l'any passat, els joves integrants de Grehvat.0 van organitzar un exposició que va reunir obres dels 22 artistes que, al llarg de 20 anys, van constituir el Grup 13, així com material gràfic i documental que van poder localitzar a arxius particulars i municipals. La mostra va aplegar creacions d’artistes històrics de Manresa i la comarca com Josep Vila Closes, Joan Sallent, Lluís Sanz, Ramon Salisi, Andreu Descals, Jaume Casacuberta o Antoni Marc, així com d’altres encara en actiu com Josep M. Massegú, Josep M. Sarrate o Oriol Olivé, entre d’altres.

Després d’inaugurar-se a Manresa a primers d’any, la mostra va poder veure’s a Riner (Miracle), a l’estiu, i a Sant Fruitós de Bages, durant la tardor. Per tal de culminar el projecte de recerca a l’entorn d’aquest grup artístic, els membres de Grehvat.0 han donat forma a una publicació d’un centenar i mig de pàgines, on s’explica l’evolució i el periple històric d’aquest grup d’artistes i es recull la trajectòria artística dels seus protagonistes.

L’estudi ha estat prologat pel Francesc Fontbona, una autoritat en la història de l’art als Països Catalans. El mateix acadèmic participarà en la presentació d’aquest llibre que ve a omplir un buit important en la història de l’art del Bages.

Col·lectiu GREHVAT.0

El Grup de Recerca Humanística de Proximitat (Grehvat.0) és un col·lectiu nascut a recer dels projectes de recerca impulsats a l’Institut Cal Gravat de Manresa i que té com a objectiu posar en valor el patrimoni cultural i artístic de proximitat, a través de la recerca. Està integrat per un grup de joves universitaris que mitjançant el treball en diferents projectes d’investigació pretenen donar a conèixer el llegat cultural i humanístic que atresora aquest territori. Durant el primer any d’activitat, han centrat el seu interès en l’estudi del Grup 13.

Francesc Fontbona

Nascut el 1948, és doctor en Història, Acadèmic de Belles Arts, membre de l’Institut d’Estudis Catalans i honorari de la Hispanic Society de Nova York. Dirigí la Unitat Gràfica de la Biblioteca de Catalunya i ha publicat desenes d’estudis i monografies dedicades al món de l’art i els artistes de l’àmbit català.