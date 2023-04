El cineasta manresà David Victori i l'equip artístic i tècnic de la sèrie Tú también lo harías preestrenaran dimarts 18 d'abril, a Multicinemes Bages Centre, tres dels vuit capítols d'aquesta producció rodada majoritàriament a la capital del Bages, que arribarà una setmana després, el 26 d'abril, a la plataforma Disney+. Serà pràcticament, com explica el mateix director, el primer passi amb "públic" d'una sèrie que va buscar figurants a Manresa, i que es va rodar entre l'abril i el maig passat en escenaris com l'antiga fàbrica de l'Anònima, la redacció d'aquest diari, diversos carrers del centre de la ciutat (Pedregar, Sabateria, Na Bastardes, l'entorn de la basílica de la Seu) o l'antiga discoteca Menfis de Sant Fruitós. Manresa no és només l'escenari de Tú también lo harías sinó que la ficció també es desenvolupa a la capital del Bages. Per a Victori, que tot just va acabar el muntatge final de la sèrie fa un parell de mesos, l'estrena a Manresa suposa "celebrar" un nou projecte, el primer que ha filmat a casa seva.

Invitacions a Regió7 per a la preestrena

Com en els anteriors projectes cinematogràfics del manresà, Regió7 i Multicinemes Bages Centre conviden els subscriptors d'aquest diari a la preestrena dels primers capítols d'aquest thriller serialitzat (dimarts 18, 19.30 h, a la Sala 1 del multisales). Es repartiran vint invitacions dobles que s'adjudicaran als primers subscriptors que truquin a les oficines d'aquest diari a Manresa (93 877 22 33) a partir d'aquest dimecres. Els horaris són de 9 a 1 del migdia i de 4 a 6 de la tarda.

Si no ets subscriptor, també pots optar a cinc entrades dobles, que sortejarem a través de la web. Deixa aquí les teves dades i respon a dues preguntes sobre cinema:

Quin any es va rodar 'Plácido' a Manresa?

Quin d'aquests actors va rodar a Manresa l'any 2021?

Tú también lo harías arrenca amb un atracament a mà armada en la línia d'autobús que connecta l'aeroport de Barcelona amb Manresa.El resultat? Tres atracadors morts, una persona en crida i cerca i sis testimonis incapaços d'identificar al fugitiu. L'agent Fran Garza (Pablo Molinero) i la seva companya -i exparella- Rebeca Quirós (Ana Polvorosa) sospiten que els testimonis no expliquen la veritat. Els sis asseguren no haver vist la cara a l'assassí, però tot apunta a un pacte de silenci per protegir-lo. El cas aviat es torna viral i l'opinió pública es posiciona a favor del fugitiu utilitzant l'etiqueta: #TúTambiénLoHarías. Protagonitzada por Pablo Molinero (La peste, El verano que vivimos), Ana Polvorosa (La fortuna, Las chicas del cable), Michelle Jenner (La cocinera de Castamar, Los hombres de Paco), José Manuel Poga (La casa de papel, La trinchera infinita), Paco Tous (La casa de papel, Los hombres de Paco), Elena Irureta (Patria, Los favoritos de Midas), Ana Wagener (Contratiempo, El reino), Jorge Valder, Mabel del Pozo, Pilar Bergés, Javier Mula, Viti Suárez, Xavi Sáez, amb la col·laboració especial de Chechu Salgado (Las leyes de la frontera, Fariña). Dirigida per Victori, que signa el guió amb Jordi Vallejo (No Matarás, El Inocente), Tú también lo harías està produïda per Legendary Television i Espotlight Media.

David Victori ja va preestrenar Zero a Manresa, després de passar -i ser premiat- a Sitges en una sessió organitzada pels multicinemes i Regió7, l'octubre del 2015. L'agost del 2018, el cineasta preestrenava també al Bages Centre, uns dies abans d'arribar a les sales de cinema, El pacto, el seu debut en el llargmetratge, una cinta a cavall entre el thriller i el terror psicològic, protagonitzada per Belén Rueda i Mario Grandinetti. I, finalment, el cineasta convidava novament la ciutadania a la presentació de No matarás, amb Regio7 i Bages Centre, un thriller que va coescriure amb Jordi Vallejo i Clara Viola i que protagonitzava Mario Casas amb la llavors debutant Milena Smit. Un film que partia d'aquesta premissa: En quin moment una bona persona es plantejaria matar algú?.

Primera taula rodona sobre cinema amb David Victori, aquest dijous al Miami

Aquest dijous, a les 7 de la tarda, al restaurant Miami, se celebrarà la primera de les tres taules rodones obertes a la ciutadania, que permetran conèixer els estrets vincles entre Manresa i el món del cinema. Aquesta primera xerrada, amb David Victori, se celebrarà cinc dies abans de la preestrena dels primers capítols de Tu también lo harías a Multicinemes Bages Centre i unes setmanes abans de l'arribada de Marlowe, de Neil Joran, als cinemes, prevista per al 12 de maig i, possiblement, també, amb una preestrena a Multicinemes Bages Centre. El rodatge de Marlowe a Manresa, amb la presència del protagonista, l'actor Liam Neeson, va convertir el restaurant Miami en una cocteleria americana dels anys 20 del segle passat.

-Manresa, gran plató de cinema i la implicació ciutadana. És el títol de la taula rodona d’aquest dijous. Compta amb la participació de professionals vinculats en els rodatges i representants de Manresa Film Office. S'explicaran vivències, anècdotes i beneficis que comporta esdevenir una ciutat de cine. Hi participaran: David Victori, director de cinema; Aleix Farrés, tècnic responsable de Manresa Film Office; Carles Garriga, propietari d'Spotcar Films; Josep Maria Massó, responsable d'Operacions de Pirelli Manresa; Joan Calmet, regidor de Projecció de la Ciutat i Susana Paz, cap de Cultura de Regió 7.

-Manresa de Cine (20 d’abril). Repàs històric al paper que ha tingut la ciutat en el món el cinema. Des del paper d'una entitat com Cine Club Manresa fins a la capacitat d'organitzar esdeveniments, com el Festival de Cinema Negre o el Festival Clam, passant per ser la ciutat on han nascut destacades personalitats de la direcció i la interpretació. O la que va acollir Plácido, una de les obres mestres del cinema espanyol, o la que disposava de nombroses sales de cinema escampades pel centre urbà. Hi participen: Joan Barbé, comunicador i integrant de l'organització de festivals de cinema; Conxita Parcerisas, historiadora i membre de Cine Club Manresa; Manel Quinto, escriptor i expresident del Festival de Cinema Negre de Manresa i Jordi Bordas, crític i historiador de cinema.

-Per què atrau el Miami a les productores? Una cantonada Conservatori, un espai amb molta història (27 d’abril). Es parlarà de les característiques arquitectòniques de la cantonada del carrer Jaume I amb la Muralla, d'anècdotes com a local de restauració, de la seva transformació en cocteleria durant la gravació de Marlowe. Des del vessant històric i social, es posarà en valor l'edifici del Conservatori, que encara acull múltiples activitats, i d'aquest mateix espai que havia format part del Convent de Sant Domènec o dels Predicadors. Hi participen: Francesc Comas, historiador i president del Centre d'Estudis del Bages i Joan Morros, coordinador d'El Galliner, activista cultural.