OPINIÓ

Esteve Soler

Cineasta, dramaturg, crític de cinema i director del Festival Clam

Transformar les ciutats amb cinema

El cinema transforma les ciutats. Les fa créixer, les dinamitza, les enriqueix en tants sentits com ens pugui passar pel cap. Una de les coses que més em fascinen és aterrar a un lloc que no conec de res i descobrir com un festival de cinema o una Film Commission han canviat completament la història d’aquell indret.

El primer exemple senzill i obvi que ens pot passar pel cap: si heu passejat per Nova York sabeu que l’efecte transformador del cinema en una ciutat és simplement descomunal. És impossible caminar-hi i que no et bombardegin mil records de mil pel·lícules. L’Empire State Building no és un edifici qualsevol, és el que va escalar King Kong; l’Estàtua de la Llibertat no és un monument qualsevol, és l’ànima de la conclusió d’El planeta dels simis o Spiderman: No way home; i Manhattan no és només un barri, és la filmografia sencera de Woody Allen. La capacitat del cinema per transformar el nostre inconscient és incomparable. Aquesta darrera setmana s’ha parlat molt del rodatge de la segona part del Joker, de nou a les escales properes a l’estació del carrer 167, on ballava el protagonista, ara acompanyat per una Lady Gaga convertida en Harley Quinn. I és que l’indret s’ha convertit en un veritable santuari.

El cinema fa que una ciutat obtingui una visibilitat descomunal. Què us ve al cap si cito Sitges? I Canes? I Sant Sebastià? I les xifres parlen per elles mateixes. Les inversions fetes en aquests esdeveniments tenen un efecte transformador increïble en múltiples sentits, ens ho mirem com on ens ho mirem. Tant a curt, com a mitjà o llarg termini.

L’estat de Califòrnia sap perfectament l’efecte global que genera el cinema de Hollywood en termes d’indústria, visibilitat o dinamisme econòmic, i per això és el major subvencionador públic de cinema que existeix en tot el planeta. Allà, com a França, no hi ha cap complex. Tothom sap els resultats globals que genera. Apostar pel cinema significa apostar per una indústria sòlida, pròspera, responsable, de futur, que prestigia i que, com qualsevol art narratiu, ens obliga a enriquir-nos en valors i fer-nos preguntes sobre la nostra societat. I l’efecte del cinema, a diferència de qualsevol altre art o disciplina, és etern. D’aquí a 300 anys seguirà venint gent a Cardona per comprovar on Orson Welles va rodar Campanadas a medianoche.

A Manresa, a la comarca, hi ha una reivindicació constant (de fa moltes i moltes dècades ja...) per tenir estructures cinematogràfiques sòlides. Cineclub, Fecinema, Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, Manresa Film Office... L’efervescència actual sembla indicar que el moment per enfortir-les ja ha arribat. És ara.