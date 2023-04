El Kontrast, el festival de moviments de circ i música impulsat per Konvent Cirk i la companyia My!Laika, va sorprendre fa tres anys plantant una carpa de circ al mig de Cal Rosal, en terme d’Olvan. Ara, malgrat que diuen que continuen sent una proposta «petiteta», també admeten que «creix cada cop més», en paraules de Nico Agüero, de la companyia de circ internacional. En aquesta edició, que arrenca avui i s’allargarà fins el diumenge 23 d’abril, ofereixen més de 30 espectacles, que es repartiran entre els espais del centre de cultura Konvent, la carpa Side Kunst Cirque, les pistes esportives i, gràcies a un acord amb l’Agrupació Cultural i Esportiva de Cal Rosal (ACE), també per primer cop al teatre de Cal Rosal, un espai amb 80 anys d’història.

Si Xiscu Muixí, president de l’entitat, assegura que estan «encantats de cedir un teatre emblemàtic», Laura Cardona, de Konvent Cirk, assenyala que «és un pas enorme poder-hi accedir amb noves propostes de circ contemporani». Creu que és una manera «per acostar-nos al públic local, perquè és el que més ens costa i voldríem que ens fes confiança». L’objectiu dels organitzadors és que la gent del territori valori que se li ofereix, en un espai rural, propostes de companyies que «són fora del circuit habitual, que arriben per primer cop a Catalunya, i que no les han d’anar a veure a Barcelona». Entrant al teatre de Cal Rosal, creuen que els espectacles de circ seran més accessibles que no pas a l’interior del Konvent o a la carpa: «el circ és una disciplina popular, que passa al carrer, però la nostra és una línia editorial contemporània, amb uns llenguatges més arriscats que volem popularitzar», remarca Cardona.

Per la seva banda, l’alcalde d’Olvan, Sebas Prat, afirma que el Kontrast «és per nosaltres un projecte estratègic, perquè ofereix l’oportunitat de veure a km0 propostes culturals de primer nivell». I no es va estar de fer una crida al civisme, especialment a l’illa de recollida de residus que hi ha al pla de l’Italià, on s’instal·la la carpa: «la imatge de la comarca passa per aquests petits detalls».

El festival Kontrast és l’inici de l’activitat de Konvent «amb molta energia», apunta Cardona. Aplegarà artistes d’arreu, però expressament no se n’identifiquen les nacionalitats «perquè no volem tenir res a veure amb els passaports en aquests moments», detalla Agüero. Entre les propostes que es programen n’hi ha que es mostren per primer cop, altres que seran proves davant el públic perquè estan en procés de creació i també espectacles que ja fa temps que volten.

La companyia My!Laika, per exemple, oferirà Winter, de nova creació (en part feta a Cal Rosal l’any passat) i també Popcorn Machine, el seu primer espectacle, que es va presentar al Grec fa deu anys. La marca del festival es notarà en propostes com el projecte específic del col·lectiu Underdog i la segona experiència del projecte Cru Lab, que es presentarà al teatre de Cal Rosal, com també l’espectacle de cloenda, Kabaret Kontrast, amb artistes que hauran participat al festival.