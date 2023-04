Lal’Ba publica aquest divendres el seu primer disc ‘No hi ha dies dolents’ (Promo Arts Music Records). El trio d’Olesa de Montserrat barreja el pop electrònic amb la música urbana i l’electrònica dels 80. Com explica el segell, ‘No hi ha dies dolents’ és un àlbum on el grup “deixa clar que l’amor mou el món, amb la majoria de les seves lletres parlant d’aquest tema universal des de diversos punts de vista”. El disc té les col·laboracions de Delafé y las Flores Azules i Roba Estesa, i les mescles han anat a càrrec de Roger Rodés. El concert de presentació de l’àlbum, format per onze cançons, serà el 22 d’abril al festival Strenes.

‘No hi ha dies dolents’ és la primera cançó i la que dona nom al disc, un tema electrònic amb una lletra optimista que convida a conviure amb apoderament les adversitats. És el tret de sortida d’un àlbum en el qual hi ha una cançó com ‘Estic per tu’, que parteix d’un sampler de la popular ‘Músic de carrer’, dels Txarango; una col·laboració amb Delafé y las Flores Azules a ‘Que es pari el món’; ‘Quan arribi Lal’Ba’, que els lectors de l’Enderrock van escollir com a cançó de l’estiu o ‘Mil preguntes’ amb Roba Estesa. La presentació serà el 22 d’abril al Festival Strenes. El grup també té previst actuar al Festival Strenes Urbana, a la Festa Major de Talarn, al Magnífic Fest de Lleida, al Cruïlla, al Festival Anòlia d’Igualada, a Sant Sadurní d’Anoia, a l’Empordà Festival, o a les festes majors de Vilassar de Dalt i de L’Escala.