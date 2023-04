Papa Giorgio, pare de Jordi Wild, publica el seu primer llibre amb 69 anys: "Dedico fins a tres hores al dia a les xarxes socials"

Com diu la dita, hi ha tres coses que tota persona hauria de fer a la vida: plantar un arbre, tenir un fill i escriure un llibre. En Jordi Carrillo (Manresa, 1953) té un hort, és pare del reconegut youtuber Jordi Wild i acaba de publicar Los cuentos de Papa Giorgio, un llibre autobiogràfic on desgrana com va ser la seva vida abans de fer el salt a les xarxes socials amb 60 anys. Ara en té 69 i assegura que cada dia dedica “entre dues i tres hores” a Twitter i Instagram, on se’l coneix amb el nom de Papa Giorgio i acumula 169.000 i 232.000 seguidors, respectivament.

Carrillo els anomena "internautas, corazones míos" i, precisament és a ells a qui dedica el seu primer projecte editorial, que va començar a coure l'any passat i que el 13 d’abril va publicar sota el segell de Plan B amb l’objectiu de relatar “les experiències de la meva vida que molts dels meus seguidors no han viscut perquè no havien nascut”. INTERNAUTAS mis amores, hoy se cumple una ilusión de muchos años de mi vida estoy muy feliz por qué mi libro 📖 ya está en las librerias y muchos de mis corazones ya me habéis enviado un tuit qué lo tenéis, muchas gracias, papagiorgio está emocionado por vuestro cariño sorry 😭😭 pic.twitter.com/hyJStcK4GO — Papa Giorgio (@PapaGiorgioReal) 13 de abril de 2023 A Los Cuentos de Papa Giorgio, Carrillo fa un salt al passat per rememorar els anys en què l’única pantalla que mantenia entretingut el jovent era la de la televisió, l’escolarització era en castellà, el país vivia sota la dictadura franquista i el servei militar era obligatori. També parla de Manresa, d'on es declara "totalment enamorat" i confessa com va viure, ara fa deu anys, la seva primera aparició a El Rincon de Giorgio, el canal de YouTube del seu fill, Jordi Wild, que compta amb 11,5 milions de subscriptors. “La generació d'avui en dia és molt diferent de com sóc jo, però m’he hagut d’adaptar” confessa el manresà. Carrillo va començar a treballar als 15 anys, gran part de la seva vida laboral la va passar a Endesa, però d'ençà que va jubilar-se, va canviar l'oficina per la càmera. “El meu treball em permetia tenir molta relació amb la gent i això m'ha donat experiència per endinsar-me al món 2.0” explica a Regió7. Fa uns anys em van arribar a amenaçar de mort a Twitter per fer comentaris polítics A les xarxes es va donar a conèixer amb el pseudònim de Papa Giorgio, un personatge divertit i fresc que ha anat construint amb el pas del temps i del qual assegura no diferenciar-se gaire. La seva espontaneïtat l'ha fet guanyar l'afecte de molts usuaris, però destaca que "a la jungla de Twitter" també ha estat víctima "d'amenaces de mort" per fer comentaris polítics. Així i tot, es pren el seu perfil de comunicador "com un hobby" que donarà continuïtat sempre que "tingui el cap clar" o fins que "me'n cansi". El 23 d'abril, Carrillo signarà exemplars de la seva òpera prima en el marc de la diada de Sant Jordi a Barcelona juntament amb el seu fill, qui l'octubre del 2022 va publicar Así es la puta vida:el libro de anti-autoayuda. El lloc i l'hora d'ambdues firmes encara estan per determinar.