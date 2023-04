L'escriptor i periodista Andreu Claret Serra (Acs, França, 1946), fill del surienc Andreu Claret i Casadesús i de la callussenca Maria Serra Clotet, presenta la seva novel·la "París érem nosaltres" diumenge 16 d'abril a les 12 del migdia al Centre Cultural de Fonollosa. El llibre, que ha rebut el premi de les Lletres Catalanes Ramon Llull d'enguany, relata la història de l'exili dels seus pares bagencs.

La presentació anirà a càrrec de Joaquim Aloy, president de l'associació Memòria i Història de Manresa. Al final de l'acte s'oferirà un vermut per tots els assistents. L'acte està organitzat pel Grup de Memòria Històrica de Fonollosa i Camps.

Claret explica que ha estat la novel·la amb la qual més ha sofert de les que ha armat per la seva "dimensió íntima i molt personal", amb la qual conclou la seva incursió literària en el període de la República, la guerra civil i l'exili. "Ha estat -ha prosseguit- un repte literari, un desafiament personal, perquè he descobert que escriure sobre els pares és un exercici de risc. La novel·la m'ha permès anar més lluny del que volia anar originàriament la biografia del meu pare, que té gestes molt conegudes com la de la neu del 1962 a Barcelona, però la novel·la permet omplir la seva història de sentiments i emocions que escapen del relat purament descriptiu".

L'obra també li ha servit per "tancar les ferides de la guerra i la postguerra que molts han sofert".El lector, a més, descobrirà que el protagonista va ser un home proper a Lluís Companys, algú que "va combatre l'adversitat" i va gestionar el circ més gran de França, va explotar boscos a Occitània sota l'ocupació alemanya hitleriana i va organitzar els primers concerts solidaris de Pau Casals. Una correspondència de 78 cartes, telegrames i postals entre ells ho acrediten, i se citen en el llibre.