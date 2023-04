Els camins del linkedin són inescrutables com va poder constatar la manresana Èlia Muñoz, establerta des de fa uns anys a Comillas (Cantàbria), quan des de l’acadèmia d’educació a distància CCC la van trucar per encarregar-li tres manuals sobre turisme. Una cosa porta a l’altra i el darrer fruit de la incursió d’aquesta professora d’anglès, que regenta una escola d’idiomes a la localitat atlàntica, en el món del turisme és el seu primer àlbum il·lustrat per als infants, Martín y la lupa mágica en el Capricho de Gaudí.

«Jo no sabia que la grent mirava els currículums del linkedin», recorda Muñoz, que en els darrers anys ha publicat diversos llibres per ensenyar l’anglès als més petits. «Vaig estudiar Turisme a la Joviat, però d’això ja fa més de vint anys, i en vaig treballar sis en agències de viatges a Manresa», explica: «per això, quan em van trucar de CCC per encarregar-me tres guies sobre temes de turisme em vaig haver de posar al dia».

D’aquesta manera es va desvetllar de nou la passió de Muñoz pel turisme i va decidir treure’s el títol per guiar grups a Comillas. «No he deixat les classes, però m’agrada molt ensenyar la ciutat i els edificis a la gent», comenta.

La localitat càntabra té alguns dels atractius patrimonials i turístics més rellevants de la zona, com el Palau de Sobrellano, la Universitat Pontifícia i, sobretot, el Capricho projectat per Antoni Gaudí. Encarregat per l’indià Máximo Díaz de Quijano, l’arquitecte català va entomar la realització d’aquest edifici modernista en la mateixa època en que va agafar la direcció de la Sagrada Família.

«La ruta amb els visitants és de 4 km, una hora i mitja, i vaig fer coneixença amb el director del Capricho, Carlos Mirapeix, que després de la temporada d’estiu em va proposar fer un llibre per als nens», apunta Muñoz: «la meva proposta, però, no el va convèncer perquè ja tenia un producte similar, però vaig recordar que hi havia una editorial, Sar Alejandria, que m’havia contactat temps enrere i els vaig explicar el que tenia entre mans. Ho van acceptar».

El resultat és Martín y la lupa mágica en el Capricho de Gaudí, un conte «didàctic» que convida els petits a conèixer la casa a través d’en Martín, que va d’excursió amb els seus companys d’una escola de Santander i troba dins la motxilla una lupa que li explica la història i els atractius de l’edifici. El volum és obra també de la jove il·lustradora Marta Fernández.

Muñoz, que a finals d’any s’estrenarà amb una novel·la per a nois i noies a partir d’11 anys, vol continuar la sèrie del Martín amb altres edificis com la mateixa Sagrada Família de Barcelona.