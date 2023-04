Òmnium Bages-Moianès ha preparat per quart any consecutiu el programa «Cultura en xarxa: parlen els autors de casa» per tal de difondre l’obra, per Sant Jordi, d’una quinzena d’autors de la Catalunya central que han publicat llibre aquest any i que expliquen la seva obra en uns videoclips que es difondran a través de les xarxes socials de l’entitat. Ahir va ser el torn de 10 anys 10 contes (Diversos autors); avui, Confessió (Eugènia Vilaró) i Un cant mut de pensaments (Anna Fernández); diumenge, El viatge d’en Chakra (Aina Palà) i La filla del vent (Jordi Agut). Dilluns, La iaia Maria surt a passejar per la seva ciutat (Carme Carrió i Carla Fernàndez) i La pell del món (Xavier Mas Craviotto). Dimarts, La revolta dels pollastres (Llorenç Capdevila) i Les degollades de Folgueroles (Joan Vilamala). Dimecres, Memòria externa (Ton Armengol) i On s’amaga l’avi? (Isabel Palà i Valentí Gubianas). Dijous, Paraules traçades (Jaume Bonvehí) i Rius paral·lels (Jordi Estrada) i divendres, 21 d’abril, tancarà la proposta Salt de plens (Jeroni Muñoz) i T’estimo molt, princesa (Montse Peralta i Jèssica Valentín).