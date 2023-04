Cada dia es publiquen al voltant de 100 llibres a Catalunya, una mitjana de més de quatre per hora. Segons dades recollides per la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya i consultades per l'ACN, entre el 2012 i el 2021 es van publicar 375.639 volums al país, que van situar la mitjana anual en els prop de 40.000. Dels títols que van sortir de les impremtes, 95.096 estaven escrits en català, un 25,3% del total. Les dades també reflecteixen el pes del sector a Catalunya en el conjunt de l'Estat. Comptant versions en paper i digital, el 2021 es van editar 38.873 llibres al país, gairebé la meitat del total a Espanya (49%). De mitjana, de cada títol se n'imprimeixen uns 4.000 exemplars.

Malgrat aquestes grans xifres, el director de l’agència ISBN, Miguel Jiménez, constata a l’ACN que només la meitat dels llibres publicats arriben a les llibreries. La resta són títols electrònics -alguns dels quals, duplicats dels de paper- i altres corresponen a publicacions de fundacions, ajuntaments, empreses o organitzacions no governamentals.

El pes de la indústria editorial catalana també queda palès tenint en compte que la facturació de venda de llibres el 2021 va arribar a 1.345 milions d'euros, un 52% del total d'Espanya. Es tracta de la millor xifra des del 2010, però encara a nivells per sota del 2007, quan la facturació va tocar sostre amb 1.662 milions d'euros, just abans de la crisi financera de fa 15 anys.

Segons consta a l'anuari estadístic del departament de Cultura, gairebé un terç de les vendes del sector al país (32,2%) van correspondre a obres literàries i un 19,7% per infantil i juvenil. Un 16,3% de la facturació va ser per llibres de text no universitaris, una xifra que va augmentar fins al 43,3% si només es tenen en compte els títols en català.

Per cada tres títols publicats en castellà, un s'edita en català

D'altra banda, l'anàlisi de l'ACN també reflecteix que per cada tres títols que es van publicar en castellà el 2021 (27.069), se'n va editar aproximadament un en català (9.421). La proporció s'ha mantingut estable durant la darrera dècada, però és menor a la de fa 20 anys. Els primers anys del segle XXI, un 30% dels nous títols era en català, i ara ha baixat al 25% aproximadament, sobretot pel significatiu increment dels volums publicats en castellà.

La tendència dels últims anys va continuar el 2022, ja que segons dades obtingudes per l'ACN de nous llibres publicats a Catalunya i registrats a l'identificador ISBN, 5.911 van ser en català i 15.565 en castellà, mentre que els 880 restants estaven escrits en altres llengües.

En l'última dècada, des del 2013 al 2022, es van registrar 235.405 llibres a ISBN, un 67% dels quals en castellà, i un 25% en català. Entre les llengües estrangeres, l'anglès va sumar un 4% del total, imposant-se al francès (1,3%) i al portuguès (0,6%).

Per sobre de la mitjana europea

En el conjunt d’Espanya, la taxa de publicació per habitant és molt més elevada que països europeus com França, Alemanya i Itàlia. En declaracions a l’ACN, el secretari general del Gremi d’Editors de Catalunya, Pep Lafarga, atribueix la situació al fet que l’Estat hi ha duplicitats de llibres per raó de llengua i un sistema educatiu propi que fa que cada comunitat autònoma tingui llibres de text diferenciats.

“Només en català, es publiquen entre 11.000 i 12.000 llibres, als quals, si li sumes els que s’editen en gallec, basc i aranès, s’assoleix una xifra d’uns 15.000 llibres més”, ha precisat.

Preguntat sobre la situació del sector editorial català, Lafarga creu que té una “mala salut de ferro”, amb un sistema amb poques empreses grans -que representen un 20%-, un segon grup de mida mitjana que representa un altre 20% i el 80% restant correspon a empreses molt petites, de menys de deu treballadors.

Les xifres responen al fet que les barreres d’entrada al sector editorial són “molt laxes”, ja que amb una inversió mínima, pots fer un llibre. De fet, segons el secretari general del gremi, l’autopublicació és una realitat derivada d’aquesta circumstància, tot i que encara representi una “part petita del mercat”. El que falta, al seu entendre, és assolir dades de lectura a nivell europeu. El llibre electrònic està estancat en el 25% des de fa sis anys, segons dades facilitades per ISBN a l’Agència.

Màxim històric de traduccions del català

La xifra de títols originalment en català publicats en altres llengües va arribar a 300 el 2021, segons l'anuari estadístic de Cultura, el màxim històric des de l'inici de la sèrie històrica el 2011, superant el registre de l'any anterior (242). El 2021 també va registrar el màxim d'obres que van rebre ajuda de l'Institut Ramon Llull (IRL), amb 158.