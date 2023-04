Segona vegada de Rosalía al Coachella, segon gran èxit. La cantant catalana va protagonitzar dissabte una de les actuacions més aclamades d’aquest festival de música després de revolucionar el públic fent pujar a l’escenari el seu promès, Rauw Alejandro. «Aquesta vegada és molt especial perquè fa quatre anys vaig venir a Coachella, però sola [...]. Algú ha escoltat ‘RR’?, va preguntar l’artista als assistents durant l’últim tram del seu esperat concert a la ciutat desèrtica d’Indio (Califòrnia, EUA).

Després de la pregunta, el porto-riqueny va aparèixer en escena amb jaqueta i mocador negres per interpretar ‘Vampiros’ i ‘Beso’, dues cançons incloses a ‘RR’, el treball musical que ha estrenat recentment la parella. «On és la meva gent llatina?, i els fanàtics del reggaeton i del ‘perreo’?», va expressar l’artista entre tema i tema per animar amb un «ella és Rosalía» a un públic ja encès.

Així es va anar encaminant al final l’espectacle de l’artista, que va durar més d’una hora i va captivar gran part d’aquest festival internacional, que reuneix diàriament més de 120.000 assistents.

El xou havia començat amb ‘Saoko’ i ‘Bizcochito’, les dues cançons que va triar per plantar-se davant un exèrcit de fans que arribava amb ganes de ballar amb els temes del seu àlbums ‘Motomami’ i ‘El mal querer’ després de la vibrant actuació que havia ofert prèviament Charli XCX al mateix escenari.. Un altre dels moments àlgids va ser quan l’artista va interpretar una ‘cover’ d’una cançó d’Enrique Iglesias, una versió íntima i en anglès d’‘Héroe’.

Però la figura de Rosalía en general i el fenomen ‘Motomami’ en particular van ser tota una sensació per si sols, ja que durant tot el cap de setmana centenars de joves van desfilar pel festival de Coachella amb roba personalitzada de la cantant natural de Sant Esteve Sesrovires (Catalunya, Espanya). Aquesta admiració es va notar des que va pujar a l’escenari al costat del seu ja reconeixible elenc de vuit ballarins, que portaven cascos de moto negres sota un so eixordador de motors com a teló de fons.

Factor Barcelona

El que va venir després va ser una ‘performance’ carregada de moviments sensuals fusionats amb retalls de balls folklòrics, vestida un top negre i una camisa llarga amb transparències que van fer pujar la temperatura al desert de Coachella.

«La vostra presència m’omple el cor. Jo vinc des de Barcelona i per això em fa molt feliç ser aquí. [...] It’s because of you that I’m here tonight («aquesta nit estic aquí per vosaltres»)», va expressar Rosalía, intercalant espanyol i anglès.

L’espectacle va anar arrodonint amb les seves habilitats al piano tocant les cançons ‘Hentai’ i ‘Candy’, a més d’un exuberant joc de llums i imatges a les pantalles gegants que custodiaven l’escenari i que van mostrar amb tota mena de detalls com fins i tot va arribar a barrejar-se amb el públic.

Després de la seva irrupció al festival de Coachella 2019, Rosalía va tornar al famós esdeveniment musical nord-americà dissabte però sense figurar-hi com a cap de cartell, com sí que ho va ser el porto-riqueny Bad Bunny divendres. I és que l’organització del festival, que té estipulat repetir distribució el cap de setmana que ve al mateix lloc, va decidir que fos el grup sud-coreà de k-pop Blackpink qui liderés la cita.