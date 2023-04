Recuperar, reinventar i donar a conèixer històries de la comarca que anaven quedant en l'oblit pel pas del temps és un dels principals objectius del projecte Llegendes del Moianès. A finals de mes s'estrenarà a Les Faixes de Moià una cantata que reivindica la història local de La Cabra d'Or de Moià i que també incorpora una altra llegenda, la de les Dones d'Aigua. Hi participen uns 250 alumnes de gairebé totes les escoles de la comarca i també els acompanya una orquestra simfònica que interpreta una desena de temes compostos especialment per a l'ocasió. El projecte és molt més ambiciós i pretén recuperar i posar al dia històries de cadascun dels pobles. De fet, ja s'està treballant en la propera edició que posarà el focus en Castellcir.

El somni de Sergi Valls, professor de música i impulsor del projecte Llegendes del Moianès, és que els infants de la comarca puguin cantar històries properes, "quelcom que els sigui propi", i que tot aquest patrimoni "no quedi en l'oblit". La tasca no és només de recuperació, "sinó que també se'ls dona color i forma" per posar-les al dia amb valors més actuals.

En aquesta primera edició, Valls va recórrer a una de les llegendes més nostrades de la comarca, La Cabra d'Or, que a més darrerament ha recuperat una associació de Moià. Es tracta d'una història que molt probablement persistia en les pàgines de Joan Amades, però que a més ara s'ha convertit en una llegenda que dona el tret de sortida a la festa major del municipi.

Valls ha destacat que aquest projecte també contribueix a potenciar la identitat i la pertinença dels infants al Moianès, una comarca de nova creació que va néixer el 2015. La idea, doncs, també és "fer xarxa" entre els alumnes perquè se'n sentin part.

L'origen de tot plegat és un treball de recerca que va fer un mestre jubilat de l'escola de Castellterçol. Valls ha explicat que va ser ell qui va realitzar un treball a fons a la recerca de les llegendes de la comarca del Moianès, que són les que ara s'agafen com a punt de partida. A aquesta important base documental també s'hi sumen entrevistes a avis i àvies perquè expliquin els seus records.

Alguns dels alumnes que hi han participat han destacat que es tracta d'una iniciativa "molt enriquidora". Lucas de Castro, de l'escola de l'Estany, ha explicat que darrere la història que han treballat per la cantata també n'han après algunes coses, com per exemple la importància del treball en equip o que la fi no sempre justifica els mitjans. Un altre dels aprenentatges del projecte, segons ha explicat Sira Llucià és que han fet que el projecte fos molt inclusiu incorporant el llenguatge de signes. "Vam començar a fer els signes des del primer dia perquè ens fos més fàcil", ha destacat.

Més enllà de la cantata del 28 d'abril a Moià, el projecte també compta amb l'acompanyament d'un llibre en format físic que explica la història de La Cabra d'Or i conté les partitures de les cançons. Les il·lustracions del llibre s'han encarregat a una autora local, Marina Berdalet. Segons ha explicat l'artista, els dibuixos, fets amb tinta xinesa i ploma, no estan plantejats a llapis ni amb la tablet, sinó que s'han fet "sense definir massa". "Els vaig realitzar com si estigués estirant la línia del meu pensament, sense poder-los modificar", ha explicat.

Per arribar a tots els racons del territori i per les limitacions d'espai de Les Faixes, la cantata també serà retransmesa per un canal de Twitch.