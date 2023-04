David Victori, a la preestrena de "Tú también lo harías": "Tenia ganes de regalar-vos el que hem fet"

Feliç, relaxat i amb ganes d'estrenar. El cineasta manresà David Victori i bona part de l'equip artístic i tècnic de la sèrie "Tú también lo harías" han omplert aquest dimarts al vespre les sales 1 i 5 dels Multicinemes Bages Centre. Més de 400 persones han pogut veure de prop l'energia del director -i del projecte, adrenalític- que ha estat acompanyat del també cocreador, de la sèrire, David Vallejo, l'actor Pablo Molinero i l'actriu Michelle Jenner, dos dels protagonistes. Entre el públic, cares també conegudes com la de Llucià Ferrer o Fermí Fernández. Durant l'acte s'han preestrenat quatre dels vuit capítols d'aquesta producció rodada majoritàriament a la capital del Bages, que arribarà una setmana després, el 26 d'abril, a la plataforma Disney+. I el que pot dir, només amb els primers minuts, és que Tú también lo harías té tots els ingredients per esdevenir adictiva. I molt.

Després d'una munió de fotos, abraçades i salutacions (amb polítics, família, actors, extres...), i empès pel protocol, el manresà ha corregut cap al públic de la sala 5, conformat per molts dels figurants que han participat en la sèrie, alguns vinguts de fora que no s'han perdut l'ocasió de tornar a Manresa (com ha ressaltat el mateix director) i també extres, alguns amics del mateix Victori. La figuració i l'equip tècnic l'ha rebut amb aplaudiments: "vosaltres sou els que podeu cridar, xiular, picar de mans...No em direu que no és molt guai veure una sèrie en pantalla de cinema!". Victori ha subratllat que se sentia "molt feliç" per haver pogut rodar a casa, tot i el fred de fa ara un any, i de "regalar-vos el que hem fet, que també és vostre. I amb quatre capítols!. És on us vull deixar. Crec que és el punt just". La sala 1, ja amb públic general, familiars, amics i autoritats, l'ha vist arribar minuts més tard, on el conductor de l'acte, Joan Barbé, ha donat pas als parlaments de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy i de Victori.

Aloy, que ha confessat que amb la filmografia de Victori "vibra i pateix", ha agraït que el director manresà escollís casa seva per rodar la primera sèrie que no fa de Manresa un escenari de qualsevol altra ciutat, sinó que la protagonista a ella. Ha recordat el mes llarg de rodatge i les setmanes preparatòries (l'any passat) i com l'equip artístic i tècnic, es va fer seva la ciutat, amb el bar Toni's de la plaça Major, per exemple, com a punt de copes. "Recomaneu-la", ha remarcat, "a veure si hi ha una segona part i també es roda a Manresa". Barbé ha posat èmfasi al fet que David Victori, des dels seus inicis, "sempre ha estrenat a casa, primer a l'Atlàntida, on el premiat curt La culpa va guanyar al Fecinema 2008 i després al Bages Centre, com avui". I li va agraïr "la complicitat" que al llarg de la seva carrera ha tingut amb Manresa. El protagonista, que ha baixat fins a l'escenari (estava assegut amb Molinero, Jenner i Vallejo), ha assegurat que "vam ser molt feliços a Manresa" durant el rodatge i que avui mateix, en el xat de l'equip, ja havien compartit fotos amb els companys que no havien pogut assistir. I com ell mateix explicava avui en l'entrevista d'aquest diari, ha remarcat com el rodatge a casa seva "m'ha fet redescobrir la ciutat gràcies a l'equip". Victori ha agraït a la família, als amics, als actors i productors, com Anxo Rodríguez, també present avui i sobretot al Bages Centre "per obrir-me sempre les portes".

091, el telèfon de la policia. Una trucada és el primer que veuran quan s'estreni la sèrie. I és el que els espectadors han vist aquest vespre en un thriller amb escenaris coneguts. Només començar el primer capítol, un rètol de Manresa, on es dirigeix un autobús que fa el trajecte de l'aeroport a la capital del Bages. . Pocs segons després, el descampat de l'antic Menfis omple la pantalla. Un atracament a l'autobús. Uns testimonis. Uns morts. La sèrie transcorrerà en indrets com l’Anònima, carrers del centre de Manresa o la redacció del diari Regió7. És la màgia de la ficció. La nit s'havia d'acabar amb un col·loqui i un refrigeri. Brindant per una altra nit de cinema