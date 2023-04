150 infants d'Artés, d'entre 10 i 12 anys, han creat un llibre sobre la revolta dels Burots, un dels capítols històrics més importants del municipi. Els fets es remunten a principi del segle XX, quan tot el poble s'alça contra els abusos d'una família que dominava l'Ajuntament, l'església i la fàbrica. Per fer el llibre, els infants han participat en tot el projecte: s'han documentat, han fet tallers d'història i d'escriptura, i s'han imaginat tot dels seus protagonistes, des del caràcter fins al físic. I el resultat ha vist la llum aquesta setmana: un llibre, publicat per l'editorial bagenca Lalè, que ja es pot trobar a totes les llibreries de la comarca. "M'ha encantat. Amb 11 anys, soc autora", explica la Jana, una de les alumnes.

Durant la revolta dels Burots, el poble es va revelar contra els cacics, una insurrecció contra un impost de consums, la inflació i unes condicions laborals molt precàries. Segons el regidor de Memòria Històrica de l'Ajuntament d'Artés, Àngel Camacho, té molts punts "paral·lels" amb la història actual: "Ara també estem vivint aquest encariment amb l'alimentació, amb l'energia, i amb la benzina. I és important traspassar el missatge que el poble unit pot intentar trencar amb la injustícia".

El mateix opina la responsable de l'editorial Lalè, especialitzada en temes educatius i de patrimoni cultural. La proposta del llibre va néixer de la mà de la seva responsable, Clara Fons Duocastella, qui explica per què va considerar interessant tirar-lo endavant: "Creiem que era important treballar aquest capítol històric no només per recordar el què va passar, sinó també per demostrar la capacitat que té el poble, quan està unit, per transformar".

Els 150 nens, tots els alumnes de 5è i 6è de les dues escoles del poble, han fet tot el procés de creació del llibre. Per fer-lo possible, s'han documentat amb historiadors del poble, han visitat els llocs més emblemàtics, han fet tallers d'escriptura i s'han posat en el lloc de tots els protagonistes de l'època per entendre com es van sentir i per què van actuar d'aquella manera. "Fins al punt que han decidit si portaven barba, si eren calbs, si tenien fills, si eren arrogants o simpàtics. Tot, amb la voluntat que els infants arribessin a entendre per què el poble va arribar fins on va arribar", explica Fons.

Autora amb 11 anys

La Ivet Girabal té 11 anys i, com la resta de companys de classe, ja pot dir que és autora d'un llibre. N'està molt satisfeta i no només pel resultat, sinó per tot el procés. Ha après que escriure un llibre no és fàcil: "Primer cal documentar-se, plasmar les idees i no es pot començar a escriure sense més", subratlla.

Aquesta setmana, l'editorial Lalè ha fet arribar el llibre a les escoles d'Artés i la reacció dels infants en veure'l ho diu tot: "És espectacular. Quina passada", diu un d'ells. Quan l'obren i veuen que apareix el seu nom se senten "molt orgullosos". "Com els artesencs de primers de segle, han aconseguit l'objectiu i ho han fet treballant plegats", asseguren els impulsors.

El llibre 'La revolta dels Burots', il·lustrat per Xavi Reñé, ja es pot trobar a les llibreries de la comarca i per Internet. La presentació oficial de la publicació serà diumenge 23, a les 12 del migdia, amb un acte a Artés que comptarà amb alguns dels infants que hi ha participat.