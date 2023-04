El teatre amb segell català ha rebut aquest dilluns el reconeixement a la creació escènica de l'Estat. La primera òpera comunitària de la Fundació del Liceu, 'La gata perduda', ha estat distingida com a millor espectacle musical o líric de l'any als XXVI Premis Max. La cerimònia, que ha tingut lloc al Teatre Falla de Cadis i ha estat trufada d'actuacions musicals, ha premiat l'espectacle 'Runa', de Lali Ayguadé, amb dues estatuetes: la de millor coreografia i intèrpret femenina. L'actor Pere Arquillué ha recollit el primer Max de la seva carrera per l'obra 'L'adversari', mentre que Marina Salas ha rebut ex aequo amb Marta Nieto el Max per 'La infamia'. Laura Clos 'Closca' ha estat reconeguda ambel millor disseny d'il·luminació per 'Rojos'.

Els més de quatre anys de treball col·lectiu que van suposar 'La gata perduda' han tingut premi. L'obra comptava amb un llibret escrit per la dramaturga Victoria Szpunberg a partir d’una extensa recerca bibliogràfica sobre el barri i una vintena d’entrevistes realitzades amb el veïnat del Raval, font d’inspiració clau per a l’escriptura d’aquesta ficció, i una composició a càrrec d’Arnau Tordera. "El premi prova que els teatres d'òperes ens podem descosir i tornar a arreglar, esdevenint útils per a la societat. L'art comunitari és fonamental", ha reivindicat el director general de la Fundació del Liceu, Valentí Oviedo en recollir la cèlebre estatueta de la poma. Oviedo ha recordat el més d'un miler de persones que van treballar en una producció amb "1,1 quilòmetres quadrats de diversitat".

Un dels noms propis de la nit, però, ha estat l'espectacle 'Runa', que ha estat distingida amb el Max a millor coreografia i millor intèrpret femenina. En recollir el premi, Ayguadé ha dedicat el premi als professionals de la producció, sense els quals seria molt difícil aixecar un espectacle. El protagonisme l'ha compartit amb Pere Arquillué, que s'ha estrenat després d'una llarga trajectòria en els premis organitzats per l'SGAE, que ha reivindicat el seu company a escena en l'obra, Carles Martínez. "El premi hauria de ser ex aequo", ha conclòs.

Una de les estatuetes tècniques, la de millor disseny d'il·luminació, ha anat a parar a les mans de Laura Clos 'Closca' per la coproducció del Mercat de les Flors 'Rojos', de la companyia Miquel Barcelona. L'obra parteix d'una investigació de testimonis de la postguerra i posa en valor la vida clandestina per recuperar el llegat cultural artístic que van marcar una generació. "Gràcies als que ha il·luminat les meves escenografies, però també els q no les han respectat esce, textures, volums i temps de treball i muntatge, pq d'ells he après el q no volia ser com a il·luminadora", ha afirmat dalt l'escenari en recollir l'estatueta.

Entre els guanyadors de les principals categories hi figuren noms com María Goiricelaya Burón per l'adaptació de 'Yerma', que ha fet un dels discursos més emocionants de la nit reivindicant totes les formes de maternitat possible. 'La voluntad de creer', de Buxman Producciones i Teatro Español, ha estat distingit com a millor espectacle de teatre i 'La reina del metal', de la companyia Vanesa Aibar i Enric Monfort ha estat considerat el millor espectacle de dansa.

'Love, love, love', d'Animasur, ha guanyat el Max a millor espectacle de carrer, mentre que 'Blancanieves', de La Chana Teatro, ha recollit el de millor espectacle per al públic infantil, juvenil i familiar. El premi a millor autoria teatral ha estat per 'Eclipse total', de Jesús Muñoz i Pau Pons.

Tricicle i 'El petit príncep' brillen amb llum pròpia

Entre els premis que ja tenien nom abans de la cita destaca el que ha rebut el Tricicle, el Max d'Honor, pel conjunt de la seva trajectòria. Des de l'escenari, i fent ús en tot moment de l'humor, han reivindicat l'orgull de portar "l'humor gestual i universal" a tot el món. "L'humor és meravellós, reivindiquem un ministeri de l'humor a cada país per garantir el riure de veritat, la vida seria molt millor", ha afirmat Carles Sans. Paco Mir ha agraït el premi reivindicant la tasca dels humoristes. Finalment, Joan Gracia ha bromejat que el teatre l'ha fet créixer en quilos: "a mi el teatre no m'agrada, m'agrada menjar i menjar bé. Gràcies als viatges he pogut beure i menjar per tot arreu".

L'accent català també s'ha notat en el Max Aplaudiment del Públic, que l'ha rebut l'espectacle familiar 'El petit príncep', de La Perla 29, una creació del tàndem format pel compositor Manu Guix i el director teatral Àngel Llàcer. El músic, en recollir l'estatueta, ha assegurat que la distinció els dona "molta força per encarar la desena temporada". De la seva banda, l'associació Payasospital ha recollit el Max aficionat o de caràcter social.

Des que van ser creats, els Max han fet parada a ciutats com Barcelona, Madrid, Sevilla, Bilbao, València, Vigo, Saragossa, Guadalajara, Las Palmas de Gran Canaria, Còrdova, Màlaga i Maó.