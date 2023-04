L'onzena edició del Sónar+D, del 15 al 17 de juny a Barcelona, abordarà aquest any les implicacions "culturals, ètiques, econòmiques i industrials" de les noves eines i processos creatius vinculats a la Intel·ligència Artificial, segons han explicat els responsables del certamen. Així, el programa inclou debats a l'entorn de l'aplicació d'aquesta tecnologia a la producció musical o audiovisual, o sobre les "amenaces" que comporta. En aquest sentit, també s'estudiarà com protegir la propietat intel·lectual "en aquesta nova realitat". Entitats i experts d'una trentena de països formaran part de les més de 130 propostes del programa, que, segons els seus responsables, vol situar Barcelona al mapa global de l'art, la ciència i la tecnologia.

Així, el programa comptarà amb la presència de les principals universitats i els centres d'investigació i de creació artística més destacats del país, així com amb nombroses empreses i 'startups' de l'ecosistema local "on es creuen art i tecnologia".

El cartell s'amplia amb un eix temàtic centrat en l'emergència climàtica. Abordarà les diferents maneres "d'actuar, conscienciar i divulgar" des de les comunitats artístiques, que s'expressaran a diferents escenaris del festival amb presentacions multipantalla i 'tech shows'.

Entre els participants més destacats de l'escena internacional, els organitzadors destaquen l'artista visual Weirdcore, el productor i articulista Elijah, l'especialista en ètica robòtica Kate Darling o els estudis creatius Universal Everything del Regne Unit i Rhizomatiks del Japó.

També destaquen el director del programa de residències artístiques del Massachusetts Institute of Technology (MIT) i la comissària del programa artístic del CERN-Centre Europeu per a la Recerca Nuclear. També hi haurà representants d'altres institucions com el MEET Digital Centre de Milà i d'empreses com Ableton o Soundcloud i col·lectius com Black Artist Database o Water & Music.

A més es presentaran projectes de centres com l'Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique (Ircam) de París, la Universitat d'Aalto a Finlàndia, la Tokyo Denki University, la University of Applied Arts de Viena i la Norwegian University of Science and Technology, així com d'empreses com Pioneer DJ, Tribe XR i Teenage Engineering.

Un altre fet que es destaca és la nova àrea expositiva, Project Area, amb més de 80 projectes "rupturistes i innovadors". Alhora hi haurà un festival de cinema creat per IA organitzat en col·laboració amb la UPF, així com dos fòrums de debat i dos simposis especialitzats amb un centenar d'experts que abordaran temes com la innovació en la música, la intersecció entre art, ciència i tecnologia i la IA i el seu paper en el nou paradigma de la Web3.

En l'àmbit de les actuacions musicals, el programa inclou les iniciatives de Kode9, Daito Manabe, Nosaj Thing, Jokkoo Collective, Max Cooper i Oneohtrix Point Never, Desert, Claraguilar i Ryoji Ikeda. El Sónar de Nit inclou el nou espectacle d'Aphex Twin i Eric Prydz amb el xou "immersiu i tridimensional" 'Holo'.

Finalment, en el marc de SonarExtra destaquen l'activitat SonarMies al Pavelló Mies van der Rohe, 'Reprocessing… Piano+AI', on diversos artistes de Sónar experimentaran amb la IA a través del piano. A més, Digital Impact, la primera exposició "vivencial" d'art exclusivament digital a la ciutat es podrà visitar durant el festival a Disseny Hub Barcelona.