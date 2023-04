A la Laia Martínez i López (Berga, 1984), quan l’anomenaven, mai no hi afegien el cognom matern. Així que el seu germà li va donar la idea que unís els dos i que passés a dir-se Laia Malo. Així ja va firmar la traducció al català del poemari Auguris d’innocència (LaBreu, 2019) de la cantant nord-americana Patti Smith. Més recentment ha traduït El bosc de la nit, l’obra mestra de Djuna Barnes. L’any 2021 va guanyar el premi Vidal Alcover de Traducció de Tarragona i pròximament apareixerà traduïda la poesia de la russa Marina Ivànova Tsvetàieva. Recentment ha publicat Brunziments. Guia sonora dels pol·linitzadors de les Balears (Moll, 2022). Diumenge al matí, Sant Jordi, serà a la paradeta de llibres de la llibreria Obradors de Navàs per saludar i firmar el que faci falta.