Que un projecte faci 20 anys no és fàcil, i encara menys si es tracta d’una iniciativa com la Banda de Música de Cardona, que aplega hores d’ara una setantena músics d’edats molt diverses, i de nivells molt diversos. Però és que, si s’analitzen les americanes de color granat del primer concert (a la foto d’aquí al costat), ja es veu el què continua sent una realitat a hores d’ara, que el projecte aglutina generacions de músics cardonins: «hi ha hagut fins a tres generacions: un avi, dels que quedaven les antigues orquestres, dos fills, i els néts. I de dues generacions n’hi ha moltíssims, i també casos de germans. La música és una tradició molt familiar, i més als pobles. Jo mateix, ara faré 50 anys, i el meu fill de 13 ja ve a tocar», assenyala Pep Mellado, integrant de la junta de l’Associació Cultural Banda de Cardona que, malgrat els vincles amb l’Ajuntament i l’escola de música Musicant, sempre s’ha mantingut com una entitat independent: «i per això encara té més mèrit celebrar aquest aniversari, perquè als reptes musicals s’hi suma la part de gestió».

I, malgrat ser una formació amateur, la Banda de Música de Cardona treballa posant-se reptes musicals i intentant que el resultat «sigui el millor possible dins de les nostres característiques». Toquen a totes les festes cardonines: la cavalcada de reis, el Carnaval, les caramelles, les festes dels barris, la festa major... i també fan unes 4 o 5 sortides cada any, entre les que destaca la de la tradicional Festa Major de Vilafranca, on fan una estada de tres dies per tocar a cercaviles, processons, concerts... «Una vegada ens hi vam desplaçar un centenar de persones, imagina-t’ho!», destaca Mellado, que afegeix que «aquí no estem acostumats a veure formacions d’aquesta envergadura, gairebé com les de València. Som una raresa, i més per a un poble de 4.600 habitants».

I això ha estat possible perquè la Banda de Música de Cardona ha acabat trascendint l’àmbit del poble: ara mateix hi toquen músics de Súria, Berga, Solsona, Sant Joan de Vilatorrada, Manresa... «i cardonins com jo que ara visc a Barcelona, i ens desplacem per tocar amb la Banda i mantenim les nostres arrels. Si fins i tot ve una noia que ara viu a Almacelles, perquè li agrada tocar amb nosaltres, és brutal!». D’aquesta manera, s’ha comptat que al llarg dels 20 anys han passat per la banda 170 persones.

«La gran sort» de la Banda de Música de Cardona, segons subratlla Mellado, és disposar de grans directors i arranjadors, com Narcís Mellado, qui en va ser l’impulsor i ara n’és el president i hi continua tocant la tuba; i Xavier Ventosa, actual director de la formació, també actual director de l’escola de música Musicant i compositor de sardanes. D’aquesta manera compten amb més de 300 peces arranjades especialment per a la formació, «per treure profit de tothom: que els més petits puguin tenir papers més senzill, i que músics que estudien per ser professionals puguin tenir el seu moment solista. O incorporar cantants, violins, contrabaix, fagot, oboè... malgrat no siguin instruments clàssics de banda, perquè sempre hem volgut integrar tothom», exposa. D’aquesta manera, la banda també surt del repertori clàssic de pasdobles i marxes: toquen música de cine, havaneres, cançons melòdiques, cuplets...

Bona part de l’èxit al llarg dels 20 anys de trajectòria de la Banda de Música de Cardona és que «tothom s’hi senti acollit i s’ho passi bé», i justament per això per celebrar l’aniversari s’ha volgut fer «un regal» als mateixos músics i al públic «que ens segueix i ens anima». Serà el concert de demà (22 h, a l’auditori Valentí Fuster), amb entrada gratuïta, inclòs en la programació de cicle Batecs Culturals de Cardona. El repertori l’han escollit els mateixos músics, perquè sigui representatiu de la feina feta. Inclourà una sardana obligada de tible, Il·lusions somiades; una sarsuela «exigent», Las bodas de Luis Alonso; i un arranjament per a banda completa del preludi dels Pastorets, «una música que per nosaltes és superimportant».

El concert de presentació: el 2003 a la col·legiata

JLa Banda de Música de Cardona va començar a fer les primeres passes el 1999, quan Narcís Mellado, entusiasta músic d’arrels cardonines, va aglutinar músics provinents de les desaparegudes orquestres cardonines i alumnes de l’escola de música Musicant, creada el 1994. El primer concert, però, no va ser fins al 2003, a la col·legiata del castell. Per a l’ocasió, es van confeccionar unes vistoses americanes de color granat. Ja hi va tocar el clarinet l’atcual director, Xavier Ventosa, que llavors tenia 11 anys.