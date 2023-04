Monistrol, segles i segles a l’ombra de Montserrat

Monistrol de Montserrat fa anys que viu a l’ombra de Montserrat. No és un metàfora. Des de finals d’octubre fins a finals de febrer, el sol desapareix a quarts de tres. Hi ha llocs, com el camp de futbol, on abans i tot. Quan la gent del poble parla d’anar a treballar «a dalt» es refereixen al santuari. Quan diuen «la muntanya», ja saben a quina es refereixen.

En un terme municipal de 12 mil metres quadrats hi ha un desnivell de 1.200 metres entre el cim de Sant Jeroni i el riu. «Això ens fa diferents», explica el fotoperiodista Salvador Redó, que durant 30 anys va treballar en aquest diari. Ara s’ha unit amb tres altres «monistrolencs molt monistrolencs» per recollir la història del poble.

Han compilat informació des dels anys 900 fins als nostres dies. L’obra és magna i es titula Monistrol de Montserrat. Un miler d’anys d’història. Porten temps dedicant-s’hi intensament com ho demostren les més de 200 cites bibliogràfiques que conté, les 800 pàgines i una setantena de fotografies. «Ho hem fet amb amor, perquè ens ho hem passat bé», diu Redó d’un llibre que ha editat l’ajuntament i del qual els autors n’han cedit els drets.

Científica i sense folklorismes

L’obra està escrita per Llorenç Soldevila, Salvador Redó, Josep Batlle i David Blasco. Diuen haver-ho fet amb vocació «científica» i defugint «els folklorismes», pensant tant per ser consultat per les persones que estudien la història com també per qui n’és llec. En el llibre es constata de quina manera les guerres, plagues, sequeres i revolucions que es van viure a tot el país van impactar a Monistrol. Segueixen la idea de l’historiador Josep Benet, que deia que és gràcies a les petites historiografies locals que es va constituint la nacional.

El pròleg el signa el catedràtic en història Llorenç Ferrer, on hi diu que el llibre no és «una col·lecció de dades i anècdotes» sinó «història local de la bona». També fa referència a la intricada relació del poble amb un monestir que exercia de senyor feudal. «Els monistrolencs paguen delmes i altres censos al monestir, han d’acceptar que el batlle el nomena Montserrat, però també és cert que la concentració de rendes al monestir acaba donant feina i inversions». I afegeix que la convivència no ha estat mai fàcil, «però segurament tothom hi guanyava».

Una història oberta

El llibre abraça onze segles, amb la idea que el que hi ha documentat sigui «irrefutable» encara que, amb la consciència, que en la història «no hi ha res definitiu». De fet, mentre el llibre estava a impremta han seguit rebent informació. «Davant la inexistència de treballs científics, hi ha la tendència a fer una història ensucrada», remarca Redó. «Això nostre no va per aquí».

Llegint el llibre es dedueix que una de les èpoques dures per al municipi va ser just després de la dictadura franquista. Una mica abans, als anys 60, va ser quan Monistrol va arribar als 3.300 habitants, una xifra superior a l’actual. «Fins que amb la crisi del tèxtil es van tancar fàbriques. Aquest va ser un els primers llocs del Llobregat on això va passar», recorda Redó.

Ara observen una tendència contrària. «Amb l’expansió de la corona de Barcelona es torna a guanyar població. Hi ha gent que només hi ve a dormir però n’hi ha d’altra que s’ha incorporat a les entitats locals i això és fantàstic».

La geografia és el que també ha marcat el territori. «A Artés pots plantar vinya, a Monistrol és molt més difícil: es conreava a cops d’aixada, sense animals i gràcies a les parets de pedra seca. És terra d’oliveres, vinya i ametllers». Al poble encara hi ha l’expressió «anar a la vinya», tot i que fa cent anys que ja no n’hi ha.

Acabat de sortir d’impremta

«Amb aquest llibre hem arribat fins on hem pogut i hem sabut arribar», confessen. Aquesta setmana encara estava a l’impremta i està previst que es pugui tocar per primera vegada demà a la presentació que en faran. El dia de Sant Jordi es podrà comprar a la paradeta que instal·larà l’ajuntament. Més endavant serà disponible a través del mateix ajuntament i de la llibreria Parcir de Manresa.