Cerdanya. Camins de natura - Núria Boltà i Vilaró

Farell Editors / 18 euros / 110 pàgines / Muntanya

L'autora puigcerdanesa proposa 25 excursions força variades i de diferents llargades: de passejades de menys d’una hora fins a caminades de vuit quilòmetres per gaudir del paisatg,e tant per l’Alta com per la Baixa Cerdanya. Es tracta d’itineraris per camins a l’abast de tothom que pretenen animar a iniciar-se en la pràctica del senderisme. La guia va dirigida a totes aquelles persones que volen conèixer aquesta comarca de manera progressiva i conèixer el seu ric patrimoni: des de llacs, boscos i camins de ribera, passant per fonts en entorns idíl·lics, així com nuclis de pobles molt ben conservats, santuaris, velles fortaleses, castells o petites ermites amagades.