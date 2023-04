El Festival de Sant Fruitós homenatjarà el centenari de quatre artistes llegendàries

La 29a edició del Festival Internacional de Música Clàssica de Sant Fruitós-Memorial Eduard Casajoana, que se celebrarà els quatre dijous del proper juliol als jardins de Sant Benet de Bages, obliga a mirar amb atenció la seva programació, que aplega artistes de reconeguda trajectòria i ofereix uns repertoris escollits curosament. Mireia Pintó, mezzosoprano i organitzadora, va assegurar ahir en la presentació: «Venim amb energies renovades i ferms propòsits de viure l’estiu intensament, ja sigui amb la lírica o amb programes instrumentals».

Hi destaquen els homenatges que es faran a quatre artistes llegendàries, en ocasió del centenari del naixement de totes elles. A la pianista Alícia de Larrocha es dedicarà el tercer concert (20 de juliol), amb El quart concert per a piano de Beethoven, amb Vladislav Bronevetzky i l’orquestra Terrassa 48. Si l’any passat ja es van poder recuperar les quatre cites habituals i l’aforament al 100% (uns 400 espectadors), ara retornen les formacions més àmplies, que, per les restriccions sanitàries en pandèmia, s’havien evitat.

I en la quarta cita (27 de juliol) es farà pròpiament una retrospectiva de la trajectòria de tres grans sopranos: Maria Callas, Victòria dels Àngels i «la injustament oblidada» Margarida Elias. Nascuda a Sant Julià de Cerdanyola, aviat la família va traslladar-se a Manresa. Formada al Conservatori del Liceu, va tenir una carrera molt rellevant a Itàlia. Pintó remarca que cal «estimar més el nostre talent, perquè les quatre tenen una gran trajectòria internacional». El repertori del concert, a càrrec de Raquel Lojendio i Irene Alfajeme, recordarà el que cantaven aquestes sopranos, fixant-se especialment en els seus debuts.

També són exquisides les dues primeres cites del festival. El reconegut quartet de saxofons Kebyart aportarà frescor i apadrinarà Cesc Badia, trompetista de Calders (6 de juliol). Donar suport al talent emergent és una constant de l’esdeveniment. I els Quartets vocals amb piano aplegaran cinc artistes de referència (Pintó inclosa) que solen coincidir als teatres per oferir un repertori amb les Cançons gitanes de Brahms, les Indianes de Gustavino i algunes cançons de Schubert (13 de juliol).

La presentació de la programació ahir a Sant Benet va tenir el suport institucional –hi van ser Àdria Mazcuñán, alcaldessa de Sant Fruitós de Bages (que va agrair la feina de l’organització); Laia Feliu, regidora de Cultura i Festes (que va convidar a «treure pit» del festival); i Francesc Serra, director dels Serveis Territorials de Cultura de la Catalunya Central (que va assenyalar que el pressupost del departament ha crescut «i cal tenir-ho en compte»)– i d’una representació dels nombrosos patrocinadors que aconsegueix aglutinar l’Associació Memorial Eduard Casajoana, que s’encarrega d’organitzar l’esdeveniment. Enguany hi debuten Caves Vilarnau, TechnoConverting, Constructora del Cardener i Boixadós Envasos Metàl·lics; i es mantenen fidels empreses com Petro Pintó. El gerent de Món Sant Benet, Ferran González Serra, va assegurar que el festival «és un luxe, i cal venir-hi per entendre-ho». El complex ofereix visites, sopars i allotjament al públic dels concerts, que en una part remarcable prové de Lleida, Girona...

El pressupost d’enguany s’ha enfilat fins als 45.000 euros. Es van deixant enrere els números pandèmics, però encara s’és lluny dels 66.000 euros del 2019, quan es van celebrar les noces d’argent. Però l’any que ve serà el 30è aniversari i Pintó ja adverteix que «caldrà fer-ne una bona celebració».