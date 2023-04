Joan Turu, dibuixant: «Sento que soc la millor versió de mi mateix gràcies als meus fills»

Joan Turu viurà la diada de Sant Jordi entre Barcelona i Vilanova i la Geltrú, ciutats de les dues editorials que li han publicat llibres recentment. Amb Tinc un volcà i no vull respirar, on il·lustra el text de la manresana Míriam Tirado, i La princesa, el drac i el cavaller desarmat (El Cep i la Nansa) s’ha enfilat al top-10 dels més venuts en el gènere infantil. Amb Aprenent de pare (Bindi Books), reconeix que s’ha remogut per dins.

Darrerament hi ha molts títols que ens parlen de la maternitat. La paternitat és el gran tabú?

La paternitat és un tema que no hem compartit gaire. La construcció com a homes passa per no parlar gaire d’aquestes coses, i ho hem de fer.

Com a infant, recordo que tenia molt interioritzat que les dones fan de mares com una cosa natural, però que els homes no tenim tant aquest instint. I és mentida, una construcció social. No se’ns educa en el fet de cuidar.

Què li ha aportat la paternitat?

L’oportunitat de connectar amb aspectes que m’han negat com a home. Però la paternitat comporta coses que m’afecten com la sensació de no poder més i la pèrdua de control. Sempre he sentit la necessitat de tenir-ho tot controlat, i amb la paternitat he vist que no pot ser.

Quin to volia donar al llibre?

Explicar coses em surt amb imatges, però en aquest cas dibuix i paraula combinen bé. M’he obert molt en canal per parlar del que he viscut i visc.

Què li diuen els altres homes?

Amb alguns coincidim, amb d’altres no. Hi ha coses bastant comunes de l’arribada d’un fill, com la vulnerabilitat i el tema del control. I et dona l’oportunitat de reviure la teva infància i veure com et van educar a tu. Ser pare et dona l’oportunitat de revisar-te.

Vostè va repetir, té dos fills.

Quan va néixer la Carlota, per mi va ser una sacsejada personal, de parella, de família... La paternitat ha fet aflorar tensions i coses que no estaven resoltes. Per exemple, si jo soc sempre puntual i la parella no, no m’afecta, però si tenim un fill, aleshores sí, hem de posar-ho en comú.

I després va arribar el Roc.

Al principi va ser dur, però si ho superes i hi veus més enllà, és un regal. Gràcies a ells soc una versió millor de mi mateix.

Què hi diu la gent?

On jo visc hi ha un cercle d’homes i per mi ha estat un salvavides, és un espai per compartir amb homes de diferents edats.

Anem a una nova masculinitat?

Hi anem anant. Quan parlem del masclisme, imaginem un home que pica la seva dona, i si no fas això no ets masclista i no et revises. És un error pensar així. Per això, és un anar-hi anant.

Què li va dir la seva parella?

Ui, ella no hi volia sortir. Però li anava ensenyant tot el que feia i ara està molt contenta.

Amb ganes de tornar a fer un experiment semblant?

Ja m’han proposat de fer el mateix amb la crisi dels 40 i l’adolescència! La meva germana em va dir que em vagi preparant per quan siguin adolescents.