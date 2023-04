El manresà Magic Pol ha creat un llibre per aprendre a fer màgia des de casa

De petit li agradaven molt els pallassos, però quan va tenir a les mans una caixa de galetes amb la qual regalaven un truc de màgia va tenir clara quina seria la seva passió. Llavors Pol Serra (Manresa, 1999), conegut artísticament com a Magic Pol, tenia 8 anys, i només dos anys després ja va pujar per primer cop a un escenari. L’impressionava que només amb un paquet de cartes pogués sorprendre els adults. En aquells moments li hauria agradat tenir El llibre dels imPOLssibles (Edicions Parcir). De fet, el seu somni de petit era poder fer un llibre amb el qual els infants poguessin aprendre a fer màgia des de casa, amb materials ben senzills.

Ara, després de molta feina al darrere, El llibre dels imPOLssibles ja és a la venda, i demà, d’11 a 12 h, el Magic Pol el signarà a la parada de la llibreria Parcir a l’espai professional de Sant Jordi, al passeig de Pere III de Manresa. Amb 23 anys i a punt de celebrar 14 anys de trajectòria en el món de la màgia, en els quals ha actuat arreu de Catalunya, el manresà assegura que aquest no és un projecte «per fer diners», sinó que el que ha volgut és «ensenyar els jocs amb què vaig aprendre a fer màgia, i no cal comprar res per fer-los. Tot és a casa: paper, tisores...». Aquesta setmana ha visitat diverses escoles i, a la Sèquia, va donar una goma elàstica als alumnes per provar el primer joc que apareix al llibre: la goma viatgera. «Després els veies a tots al pati amb la goma assajant», diu orgullós.

Per tal que el llibre fos didàctic, va tenir clar que el format ideal era el còmic. Va posar-se a fer esbossos quan va començar a fer el batxillerat artístic, «en veure el talent per al dibuix que tenia al voltant. Però començava el projecte, i mai l’acabava, perquè era moltíssima feina». Ara que de dilluns a divendres fa de dissenyador gràfic, va decidir reprendre el projecte, juntament amb una il·lustradora de València, Uve Mañes, que va conèixer «per casualitat» a través de TikTok «i em van encantar els seus dibuixos». No s’han vist mai, però han passat hores connectats parlant, enviant-se vídeos, per il·lustrar els 22 jocs que aplega el llibre, trufats amb apunts històrics sobre la màgia, com que va néixer fa 4.000 anys a Egipte i que la botiga més antiga és a Barcelona. També hi ha una col·laboració d’El Magow, que dona consells per fer un bon espectacle de màgia. I el mag solsoní Pere Rafart l’ha ajudat a fer la selecció de jocs.

I el Magic Pol continua il·lusionant amb els seus espectacles: POLitròpic, que va marcar «un abans i un després», l’actual ImPOLssibles, i MonoPOLi, que prepara de cara al setembre. I amb les visites de Màgia entre fils, al Museu de l’Aigua i el Tèxtil.