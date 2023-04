La manresana Olga Férriz va escriure l'any passat un llibre sobre el procés d'acompanyament a una gossa perquè superes les seves pors que porta per títol 'Quan un àngel et toca amb les seves ales'. Com en el Sant Jordi del 2022, l'autora destinarà una part dels beneficis que obtingui de la venda de l'obra a diverses entitats que treballen en favor dels animals i, especialment, els gossos: Galgos112, Seproan Sallent, Els Quissos, Protectora Doggy, Manresa Felina i Protectora Sabadell.

El llibre es pot adquirir al preu de 10 euros. La història que narra és la trobada real de la Gretta per part de la manresana, que va cuidar la gossa. Malauradament, la Gretta va morir durant la pandèmia, i Férriz va voler posar per escrit l'experiència viscuda amb l'animal.