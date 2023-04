La setena edició del BCN Film Fest serà recordada per la presència de l’actriu Susan Sarandon, protagonista de films tan emblemàtics com 'Thelma i Louise', 'Pena de mort' o 'The Rocky Horror Picture Show'. En declaracions en una trobada amb periodistes, Susan Sarandon ha explicat que amb 'Thelma i Louise' van fer “un film de cowboys amb dones i cotxes en comptes d’homes i cavalls”. L’actriu rebrà aquest dimarts el Premi d'Honor dels Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia.

Sarandon destaca que quan van fer 'Thelma i Louise' no van pensar que fos feminista. “Vam fer una pel·lícula de cowboys amb dones i cotxes en comptes de dones i cavalls”, ha destacat.

L'actriu ha recordat l'oposició que hi va haver vers el film quan va veure la llum i no van dir que fos un gran film feminista, sinó que deien que el film parlava del suïcidi i l'assassinat. “Llavors és quan ens vam adonar que de manera inadvertida havíem entrat en aquest territori d’homes blancs que estaven molt ofesos i llavors el film va adoptar una perspectiva més feminista”.

L’actriu considera que “si el feminisme vol dir amor entre les dones i cuidar-se les unes a les altres i no estar a les ordres dels homes, llavors 'Thelma i Louise' és un film feminista”. Creu que la referència a una violació era molt ignorada en aquella època. Ara, però, és més normal parlar dels depredadors sexuals, ha declarat. “El que ha passat a Texas és el que es diu a la pel·lícula i per tant no considero que la cosa hagi canviat tant”.

Sarandon ha manifestat que després de l’èxit de 'Thelma i Louise', hi va haver un esclat de “dones que van escriure pel·lícules molt divertides”. Això va ser molt important per les dones en el cinema, que poguessin explicar elles les seves històries, però pel que fa la igualtat de salari no ha passat. “A Hollywood només els importa guanyar diners”, ha afirmat, però “sí que accepten la majoria d’històries”, ha afegit.

La importància de narrar històries

“Sempre soc optimista, no crec en el pessimisme”, ha manifestat. Sarandon ha remarcat la importància de narrar històries. I acte seguit ha destacat que la democràcia també és molt important. Tot i això, ha lamentat que “la democràcia no existeix com se suposa que ha d’existir perquè el sistema s’ha tornat molt corrupte i el capitalisme fracassarà i es menjarà a si mateix perquè és insostenible”. En aquest sentit, ha indicat que la industria cinematogràfica no se sosté com la coneixem, però això no significa que la gent trobi maneres de veure històries.

Trajectòria

Nascuda a Nova York el 1946, Susan Sarandon es va estrenar en la interpretació el 1970 amb 'Joe' i es va donar a conèixer amb 'The Rocky Horror Picture Show', el 1975. Actriu de cinema, televisió, teatre i doblatge, valor segur a Hollywood, ha estat reconeguda amb nominacions als Globus d'Or, els Emmy i cinc nominacions als Oscar, guardó que va aconseguir el 1996 per una brillant interpretació a la pel·lícula 'Pena de mort', dirigida per Tim Robbins. La carrera de Susan Sarandon es va consagrar el 1991, quan va protagonitzar amb Geena Davis 'Thelma i Louise', de Ridley Scott, que va valer a ambdues la nominació a l'Oscar a millor interpretació femenina.

Sarandon també és coneguda pel seu activisme polític. Des del 2010 és ambaixadora de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Agricultura i l'Alimentació i va participar activament en el moviment Occupy Wall Street. La seva implicació contra la política migratòria de Donald Trump la va portar a ser detinguda en una protesta el 2018.

Guardó

L’actriu participarà aquest dilluns en un col·loqui als Verdi després de la projecció de 'Thelma i Louise' i rebrà aquest dimarts el Premi d'Honor dels Premis RNE Sant Jordi de Cinematografia.