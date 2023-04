Et convidem amb tota la família a veure els Ambauka!

A Regió7 ens ha arribat una entrada familiar -per a quatre persones- per assistir al concert del grup Ambauka, que tindrà lloc aquest dissabte, 29 d'abril, a les 18 h, a l’Auditori Valentí Fuster de Cardona i la sortejarem entre els nostres lectors. La gran família és el nou espectacle de sala d'aquesta formació musical, que us farà formar part de la seva família sense fronteres, plena de valors i compromís; una experiència oberta a tothom que tingui ganes d’estimar i ser estimat i que, sobretot, té unes ganes boges d’emocionar-vos i fer-vos-ho passar molt i molt bé!

Com es diu el nou espectacle d'Ambauka?