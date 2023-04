L’adaptació cinematogràfica del llibre homònim ‘Un cel de plom’ arriba aquest divendres als cinemes, dirigida per Miquel Romans i protagonitzada per Nausica Bonnín. La cinta narra la vida de la jove republicana i feminista Neus Català. També arriba a la gran pantalla el western ‘Sisu’ després del seu fulgurant pas pel Festival de Sitges. A les plataformes destaca l’estrena aquest dimecres de "Tú también lo harías" del manresà David Victori i la segona temporada de l’exitosa ‘Sweet Tooth', disponible a partir de dijous a Netflix. Prèviament, aquest divendres també arriba a la plataforma catalana la setena temporada del thriller ‘Grantchester’, una de les sèries més vistes del seu catàleg.

‘Un cel de plom’

La pel·lícula 'Un cel de plom', dirigida per Miquel Romans i coproduïda per TV3, narra la vida de la jove republicana i feminista Neus Català. El film mostra el retorn de França de Català, després d'haver estat presonera de l'exèrcit alemany al camp de concentració de Holleischen. La història està basada en el llibre homònim de Carme Martí. Romans s'estrena com a director de llargmetratges de ficció amb aquesta cinta basada en l'any de la vida de l'activista de la resistència francesa, interpretada per Nausica Bonnín, que torna a casa després de fer treballs forçats en una fàbrica nazi a Txecoslovàquia. Al costat de Bonnín apareixen al film Raquel Lascar, Roger Batalla, Iria del Rio, Natalia Barrientos, Paula Vélez i Laura Conejero, entre d'altres.

‘Sisu’

Després d’haver estat una de les grans triomfadores de la darrera edició del Festival de Sitges arriba el western del director filandès Jalmari Helander ‘Sisu’. La pel·lícula narra la història d’un exsoldat que descobreix or en el desert de Laponia i intenta endur-se el botí a la ciutat. Haurà de lluitar, però, amb uns soldats nazis liderats per un brutal oficial de les SS. Però aquest home farà tot el possible per recuperar el seu or, tot i que això signifiqui matar tots els nazis que s’interposin en el seu camí. La pel·lícula compta amb un repartiment encapçalat per Jorma Tommila, Aksel Hennie i Jack Doolan.

‘Beau tiene miedo’

‘Beau tiene miedo’ del director Ari Aster és una comèdia dramàtica sobre un home que haurà d’enfrontar-se a les seves pors i paranoies en iniciar una època odissea per arribar a casa de la seva controladora mare. El film està protagonitzat per Joaquin Phoenix. La producció va perestrenar-se al BCN FIlm Fest.

‘Los buenos modales’

La directora Marta Díaz presenta el film ‘Los buenos modales’ sobre dues germanes que fa anys que no es parlen per un secret familiar. L’aniversari d’un dels nets serveix de retrobament gràcies a l’organització de les cuidadores dels petits. Quan aquestes descobreixen el conflicte que separa els nens, intentaran amb poca gràcia reconciliar les famílies. Entre el repartiment hi ha Elena Irureta, Gloria Muñoz, Carmen Flores, Pepa Aniorte i Inma Cuesta.

‘Mavka. Guardiana del Bosc’

En català s’estrena el film d’animació fantàstic ‘Mavka. Guardiana del Bosc’. Mavka, una ànima del bosc, s’enfronta a la tria impossible entre l’amor i el deure com a protectora del bosc quan s’enamora d’un humà. Ella que s’ha d’ocupar que el bosc no pateixi agressions, especialment per part d’humans, acaba en una aventura amorosa que podria tenir conseqüències pel regne. La producció ucraïnesa està dirigida per Aleksandra Ruban i Oleh Malamuzh.

‘Fatum’

Luis Tosar, Álex García, Elena Anaya, Arón Piper i María Luisa Mayol desembarquen a la gran pantalla amb el thriller ‘Fatum’ dirigit per Juan Galiñanes. El protagonista del film és en Sergio, amb greus problemes amb el joc. Tot i que jura a la seva parella que no tornarà a jugar, acabarà immers en un complicat atracament en una casa d’apostes. Un tret ho canviarà tot per sempre.

‘Plan 75’

‘Plan 75’ és una pel·lícula distòpica del director japonès Chie Hayakawa. El film s’ambienta en un Japó del futur on l’envelliment de la població s’accelera. Com que el govern detecta que els més grans esdevenen una càrrega inútil per la societat, implementa un pla que proposa als avis un acompanyament logístic i financer per posar fi a la seva vida. El film arriba doblat en català.

‘Alguien que cuide de mí’

‘Alguien que cuide de mí’ és una comèdia de la directora Daniela Féjerman amb una història de Elvira Lindo. Preestrenat al Festival de Màlaga, la cinta ens endinsa en la vida de la Nora, una jove actriu amb un futur prometedor. Els dos pilars de la seva vida, la seva àvia i la seva mare, van triomfar al món de l’espectacle. Però la Nora descobreix que la seva mare té un passat que li ha marcat la vida. El film està protagonitzat per Aura Garrido i Emma Suárez.

‘La impaciencia del corazón’

Basada en la novel·la d’Stefan Zweig arriba el drama romàntic ‘La impaciencia del corazón’ del director danès Bille August. La història segueix un home que la seva principal prioritat és completar la seva formació com a oficial de cavalleria. Durant un entrenament coneixerà a la filla d’un d’un dels seus companys que ha tingut un accident. El film està protagonitzat per Esben Smed Jensen i Clara Rosager.

‘Harka’

Premiada al Festival de Canes amb la millor interpretació per Adam Bessa, arriba ‘Harka’ del director Lotfy Nathan. El drama explica la història d’un jove tunisià que somia amb una vida millor mentre sobreviu venent gasolina al mercat negre. Quan el seu pare mor, haurà d’encarregar-se de les seves germanes petites. Després del canvi vital que pateix, la ràbia s’apodera del protagonista. La mateixa que sent una generació de joves que 10 anys després de la revolució continuen intentant fer-se sentir.

‘Unwelcome’

El film sobrenatural ‘Unwelcome’ de Jon Wright amb Hannah John-Kamen, Douglas Booth i Colm Meaney s’endinsa en la història de dos londinencs que hereten una casa a la Irlanda Rural. La casa tindrà una presència maligna que ho torcerà tot quan comencin unes reformes.

Plataformes (del 26 d’abril al 2 de maig)

‘Tu también lo harías’ arriba a Disney+

Disney estrena aquest dimecres la sèrie ‘Tu también lo harías’. La producció arrenca amb un atracament en una línia d’autobús que connecta l’aeroport de Barcelona amb Manresa. Els tres atracadors acabaran morts, l’assassí escapa i els testimonis no poden identificar el fugitiu. Però la policia sospita que els testimonis han fet un pacte per protegir el fugitiu perquè sembla que aquest no mereix anar a la presó. La notícia es fa viral i aviat la població es posarà en contra de la policia i a favor del repartidor de justícia.

Dimarts que ve també arribarà ‘Una pequeña luz: protegiendo a Ana Frank’, sobre la secretària que va protegir la família d’Otto Frank i que va recuperar el famós Diari d’Anna Frank.

La destresa d’un sastre arriba a Netflix

Netflix estrena dimarts que ve la sèrie ‘Sastre’, sobre un sastre jove que té el talent del popular negoci del seu avi. Quan l’avi mor, el jove s’emporta a la seva nova vida a Istanbul el secret del seu avi i vetlla perquè ningú el descobreixi. Una dona que fuig d’una relació amb maltractament irromprà a la vida del jove sastre.

Prèviament, aquest dijous s’estrenarà la segona temporada de ‘Sweet Tooth: El niño ciervo’ i aquest dimecres la biografia del músic argentí Fito Páez ‘Love After Music’. Aquest divendres arribarà ‘Las olas de poder’.

‘Pollos sin cabeza’, a HBO Max

HBO Max estrena aquest divendres la sèrie ‘Pollos sin cabeza’, idea original de Carolina Bang i Álex de la Iglesia amb Hugo Silva, Miguel Ángel Solá, Dafne Fernández, Óscar Casas, Gorka Otxoa, Kira Miró i Diego Sales en el repartiment. La ficció està ambientada en el món del futbol professional i mostra, des de l’humor més àcid, l’extravagant vida dels nois joves que, de la nit al dia, es converteixen en milionaris.

També dimarts que ve s’estrena la minisèrie ‘Los fontaneros de la Casa Blanca’. La producció mostra l’escàndol nord-americà del Watergate quan els sabotejadors polítics del president Nixon derroquen accidentalment la presidència que intentaven protegir.

Prèviament, aquest dijous, s’estrena ‘Love & Death’, un drama sobre dues parelles que assisteixen a l’església juntes i gaudeixen de la vida plegats. Fins que una aventura extramatrimonial porta a algú a agafar una destral. El mateix dia arribarà la segona temporada de ‘From’.

El coratge d’una mare arriba a Movistar+

Movistar+ estrena aquest dijous la minisèrie ‘El hijo zurdo’. La maternitat, la rebel·lió o l’amistat són alguns dels temes principals de la ficció original de Rafael Cobos i protagonitzada per María León. La sèrie explica la història de coratge d’una mare que veu com el seu fill s’introdueix en un grup radical i com lluita per revertir la situació.

El mateix dia s’estrena una nova sèrie documental sobre la casa reial britànica, 'Los Windsor: 70 años bajo los focos'.

‘Citadel’ a Prime Video

Amazon Prime Video ofereix aquest divendres ‘Citadel’, una innovadora sèrie sobre espionatge internacional protagonitzada per Richard Madden i Priyanka Chopra Jonas i amb Stanley Tucci i Lesley Manville. La sèrie arrenca després d’anys que els protagonistes han estat apartats de l’escena pública i que són reclutats de nou per defensar l’ordre mundial d’una nova amenaça.

Filmin ofereix ‘Sherwood’ i ‘Grantchester’

Filmin ofereix dimarts que ve ‘Sherwood’, un dels drames britànics destacats de l’any passat. La sèrie s’ambienta en un poble miner de Nottinghamshire, a l’est d’Anglaterra, i gira al voltant de dos macabres i inesperats assassinats que destrossen la comunitat ja fracturada pel seu obscur passat.

Prèviament, aquest divendres, arriba la setena temporada del thriller ‘Grantchester’, una de les sèries més vistes del catàleg de la plataforma catalana.

El valor de l’amistat a Apple TV+

Apple TV+ estrena aquest divendres la sèrie infantil ‘Sapo y Sepo’, que explica que el veritable secret de l’amistat no és gaudir de les coses en comú si no acceptar les qüestions que et fan diferent.