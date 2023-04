Bruce Springsteen ja ha aterrat a Barcelona. Una mica més de 48 hores abans de pujar a l’escenari, en un dels concerts més esperats de l’any, el cantant ha mirat de passar inadvertit amb una boina i un aspecte discret, allunyat de la seva imatge de rocker, la que lluirà davant els seus fans en el doble recital que farà a la capital catalana aquest divendres i diumenge, amb totes les localitats esgotades.

El cantant ha aterrat de matinada, quan faltaven pocs minuts per a les dues, a la terminal corporativa de l’aeroport del Prat, poc abans de dirigir-se a l’hotel en el qual s’allotjarà a Barcelona. L’artista ha arribat en el vol privat N240QS de l’aerolínia NetJets procedent d’Atlantic City, a Nova Jersey.

L’horari i la voluntat de passar desapercebut han fet que no hagi tractat el mig centenar de fans que esperaven Springsteen a la terminal corporativa de l’aeroport. El cantant ha arribat sol, sense la seva dona Patti Scialfa, ni la resta de l’E Street Band, que ja es troben a Barcelona.

L’expectació sobre el doble recital de Springsteen és tal que ja hi ha fans que esperen als voltants de l’Estadi Olímpic Lluís Companys, on hi ha una llista per assegurar-se el lloc a la cua d’entrada al recinte. Per completar el protocol, els fans han d’acudir tres vegades cada dia al lloc on hi ha la llista per assegurar-se el lloc a la cua.