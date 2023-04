La Fàbrica Vella de Sallent inicia aquest divendres el projecte social i cultural Grans Matinals, per acostar la cultura a la gent gran del Bages i del Berguedà. Ho farà amb una preestrena teatral de la Xarxa dels Pobles Creatius, Recuerden su nombre, de la Cia La Malcriada, que reunirà 163 persones grans provinents de sis residències: Sant Bernat de Sallent, Residència d’Avis de Navàs, Fundació Sant Roc de Gironella, La Llar de Gironella, Sant Josep de Puig-Reig, Residència Can Jorba de Santpedor i el Centre de Dia d’Avià. La intenció, però, és arribar a totes les residències d'aquestes comarques del Bages i el Berguedà. La funció començarà a les 11 del matí. La intenció de les Grans Matinals és confegir una programació regular, d’unes tres o quatre obres de teatre a l’any, en horari de matí i destinada al públic de la tercera edat, però específicament pensat per als usuaris i usuàries de les residències.

La proposta, amb la col·laboració i coorganització de Fàbrica Vella de Sallent, té els noms propis de la Mariona Ricart, educadora social de la Residència de Navàs i l’Eva Arnaus, terapeuta ocupacional de la Residència de Gent Gran de Sallent, com a iniciadores d'un projecte que vol vetllar perquè les persones grans no perdin el contacte amb la cultura i sobretot no en quedin al marge. Així, les Grans Matinals estan concebudes com una trobada de gent gran de les residències amb els seus terapeutes, educadors i altres treballadors i treballadores per ajudar a la socialització i normalitzar el seu accés a la cultura. L'objectiu és generar una xarxa de Residències, Centres de Dia i Casals de Gent Gran que de manera fixa puguin gaudir d’unes sessions teatrals, algunes de pagament i d’altres gratuïtes, en funció dels formats i les propostes. Avui, un cop acabada l’obra es farà un pica-pica al vestíbul de la Fàbrica Vella. La següent trobada serà, segurament, el juliol.