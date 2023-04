Les esglésies de Santa Eugènia de Relat (Avinyó), Santa Maria de l'Estany, Sant Andreu de Castellnou de Bages i Santa Maria del Grau de Fals seran els escenaris del 13è cicle de concerts Música i romànic, que presenta una programació eclèctica amb "'l'espiritualitat' com a eix central. Per assistir a les actuacions cal fer una inscripció prèvia a la pàgina www.aarb.cat, i el termini es tancarà dos dies abans de cada concert. El certamen està organitza per Amics de l'Art Romànic del Bages.

El certamen s'iniciarà amb la música barroca de l'Ensemble Pyrene, que tractarà l'univers musical i vital de Bach.

Hirundo Maris, el duet format per Ariadna Savall i Petter Udland, interpretarà l'espectacle Balades i llegendes, creat especialment per a l'ocasió, i que unirà la música antiga i la tradicional de procedències diverses com el món sefardita i Catalunya.

El grup de la Catalunya central Raïm oferirà un repertori de músiques del món. Veu, llaüt àrab i viola de roda al servei d'un seguit de temes propis i de peces de tradicions diverses com la sefardita, la grega i la catalana.

El cicle es clourà amb The Escarteen Sisters, un duet compost per Flavia i Laia Escartín que combina folk i fusió en una proposta de música moderna on hi tenen cabuda el violoncel, la viola, la veu i la percussió.

PROGRAMACIÓ

Diumenge, 7 de maig, a les 18 h. A l'església de Santa Eugènia de Relat, Avinyó. Visita guiada i concert d'Ensemble Pyrene. Preu: 15 euros (12 euros, socis de l'AARB).

Disabte, 20 de maig, a les 18.30 h. Al monestir de Santa Maria de l'Estany. Visita guiada i concert d'Hirundo Maris (Ariadna Savall i Pettr Udland). Preu: 15 euros (12 euros, socis de l'AARB).

Diumenge, 11 de juny, a les 18 h. A l'església de Sant Andreu de Castellnou de Bages. Visita guiada i concert de Raïm. Preu: 15 euros (12 euros, socis de l'AARB).

Dissabte, 17 de juny, a les 18.30 h. A l'exterior de l'església de Santa Maria del Grau de Fals. Visita guiada i concert d'Ensemble Pyrene. Preu: 15 euros (12 euros, socis de l'AARB).