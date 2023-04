La cantant sevillana María del Monte actuarà per primera vegada al Kursaal de Manresa el diumenge 14 de maig. L'artista farà parada a la capital bagenca per presentar el seu darrer disc Todo vuelve en un concert que tindrà lloc a les 18 hores a la Sala Gran del teatre manresà.

Coneguda com ‘La Reina de les Sevillanes’, Del Monte va saltar a la fama després de guanyar el concurs televisiu Gente joven (1982) i va editar el seu primer disc Te amaré como tú (1985). El seu segon treball, Cántame sevillanas (1988) es va convertir en poc temps en un gran èxit. Catorze anys després del seu últim treball discogràfic, l'artista presenta un àlbum nou en què deixa palès el seu art i el seu mestratge interpretant sevillanes, ‘bulerías’ i rumbes.

Després d'haver passat per uns anys complicats per la pèrdua dels seus dos germans i de la seva mare, l'artista ha renascut i se sent més empoderada que mai per a continuar destilant el seu art damunt els escenaris.

Aquest dimecres la cantant va celebrar el seu 61 aniversari a la Feria d'Abril de Sevilla. Durant el festeig va confirmar el seu pas per la capital bagenca en el marc de la seva pròxima gira, que també tindrà parada a Viladecans i Granollers. "En els tres teatres catalans començarem. Així que Catalunya prepareu-vos que vaig cap allà" avisava Del Monte.

Després d'aquestes tres parades, la sevillana descansarà uns dies i més tard reprendrà de nou els seus projectes laborals, però amb calma, ja que "soc de buscar moments per a assaborir, que també són necessaris".

El preu de les entrades per al concert del pròxim 14 de maig és de 45 euros i es poden aconseguir a través de la pàgina web de teatre Kursaal.