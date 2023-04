El saló de sessions de la Casa de la Vila acollirà aquest dissabte un acte en record de Florenci Claret i Casadesús, que va ser alcalde de la vila l’any 1934 i durant el període 1936-38. L’acte comptarà amb la presència d’una representació de la família, a més dels actuals membres de la Corporació Municipal i exalcaldes de la vila, remarcant així un caràcter de continuïtat institucional.

Florenci Claret (Súria, 1901 – Prada de Conflent, 1951) fou alcalde de Súria en uns anys molt difícils i convulsos, coincidint amb el 6 d’Octubre i durant bona part de la guerra civil. Després del conflicte va marxar a l’exili, on va morir. És previst que en aquest acte participin les filles de Florenci Claret, Maria Claret i Fàbrega i Mercè Claret i Fàbrega, residents a la Catalunya Nord i a França, juntament amb altres familiars. La cloenda de l’acte serà a càrrec de la Coral Sòrissons de l’Escola Municipal de Música.

Florenci Claret era germà de l’empresari, polític i activista surienc Andreu Claret i Casadesús (Súria, 1908 – Barcelona, 2005). L’acte en record de l’alcalde surienc tindrà lloc abans de la presentació de la novel·la París érem nosaltres del periodista i escriptor Andreu Claret i Serra, fill d’Andreu Claret i Casadesús i nebot de Florenci Claret. La novel·la, guanyadora del darrer premi Ramon Llull, està basada en la vida d’Andreu Claret i Casadesús, amb nombroses referències surienques i bagenques. El llibre recorda la trajectòria d'aquest empresari, polític i activista surienc, conegut amb el sobrenom de l’Home de les Neus per la seva destacada participació en el trencament de l’aïllament de Barcelona després de la històrica nevada de 1962.

L’acte de presentació d’aquesta obra es farà al Teatre del Foment Cultural a les 12 h, dins del cicle "Per Sant Jordi, llibres de casa". Una altra de les notes destacades de l’acte serà el colofó musical dels prestigiosos intèrprets Gerard Claret i Lluís Claret, germans de l’autor de la novel·la. L’acte de presentació de la novel·la París érem nosaltres serà conduït per la periodista surienca Núria Balaguer. La presentació de la novel·la estava prevista per al dissabte 11 de març però es va suspendre per l'accident mortal ocorregut el 9 de març durant una inspecció rutinària a Cabanasses.

Per Sant Jordi, llibres de casa

El cicle de presentacions ‘Per Sant Jordi, llibres de casa’ ha ofert enguany la xifra rècord d’onze presentacions de novetats editorials de tema o autor local. Les obres presentades enguany s’han caracteritzat per la seva varietat, amb llibres sobre història, pensament, poesia, temàtica infantil i esport. Una de les darreres presentacions realitzades va tenir lloc el passat dimarts a la Biblioteca Pública, amb el llibre 100 anys de futbol a Valls de Torroella de Demetri Domínguez, Gabriel Rovira i Joan Sobré. Els autors del llibre van destacar la importància social i esportiva del CF Valls de Torroella i els estrets lligams amb Súria. L’acte de presentació va comptar amb la presència de l’alcalde de Sant Mateu de Bages, Josep Maria Junyent. Les introduccions de les diferents presentacions del cicle han anat a càrrec de l’alcalde Albert Coberó i de la regidora de Cultura, Festes i Ensenyament, Alba Santamaria. L’organització del programa d’actes de Sant Jordi ha anat a càrrec de l’Ajuntament de Súria, a través de l’àrea municipal de Cultura, amb el suport de la Biblioteca Pública, Escola Municipal de Música, programa Súria Municipi Lector i Foment Cultural.