La cantant bagenca Bet ha estat, juntament amb altres com Nil Moliner, Mariona Escoda, o els grups Sopa de Cabra i OBK, una de les artistes guardonades en una nova edició dels premis 'Números 1 a Catalunya' de la Cadena 100. L'emissora radiofònica va voler reconèixer i premiar grups i artistes catalans que han sigut i són referents del panorama musical, en un gala celebrada al Teatre Jardí de Figueres. Dalt l'escenari van actuar icones del pop-rock com Sau, Sopa de Cabra o Miquel Abras; clàssics com OBK; la guanyadora del concurs 'Eufòria', Mariona Escoda; o artistes emergents com Suu, Sara Roy o Depol. Un altre plat fort de la cerimònia va ser l'actuació de Els Amics de les Arts, amb un final de festa a càrrec de Nil Moliner, un dels cantants amb més projecció del moment.

A més, també es va reconèixer la consolidació del festival Acústica, que se celebra anualment a Figueres.