Súria rescata el llegat de l’alcalde republicà Florenci Claret que va viure l’exili

Súria va rescatar ahir la memòria de Florenci Claret i Casadesús, que va ser alcalde de la vila l'any 1934 i durant el període 1936-38. L'acte, que va comptar amb representació de la família i dels membres de la corporació municipal actual, va permetre saldar un deute que el municipi tenia amb un dels batlles republicans que va presidir el consistori en un període convuls i, al mateix temps, tancar una història familiar, digne de novel·la, que va començar en aquesta petita vila bagenca.

La idea d'homenatjar l'exbatlle va sorgir arran de la publicació de la novel·la guanyadora del premi Ramon Llull 2023, París érem nosaltres, de l'escriptor i periodista Andreu Claret, que ahir es va presentar a Súria (vegeu pàgina 3). Amb aquesta obra, l'autor relata la vida del seu pare, l'empresari, polític i activista surienc Andreu Claret i Casadesús, que precisament era el germà de Florenci Claret. La història dels dos germans, a qui la guerra i l'exili forçat a França va separar, aflora en aquest llibre, que també representa un viatge pel passat surienc i que ha portat a l'autor a restablir els lligams familiars amb la branca del seu tiet, l'exbatlle homenatjat, a qui mai va arribar a conèixer.

"Fins fa poc, del Florenci només sabia que havia estat alcalde de Súria, però poca cosa més", assenyala l'escriptor, que afegeix que la literatura li ha brindat l'oportunitat de refer ponts amb una part important de la seva família. "Només per això ja ha valgut la pena escriure el llibre", destaca. En aquest sentit, ahir va ser un dels dies més importants per a la família, ja que l'homenatge a l'exalcalde de Súria va propiciar un retrobament emotiu entre els descendents dels dos germans, amb el municipi de Súria com a escenari de fons.

Una història d'exili

L'acte en record a Florenci Claret, celebrat al saló de sessions de l'Ajuntament, va aplegar una àmplia representació dels familiars de l'exbatlle, amb les seves filles, Maria i Mercè Claret, procedents de França, com a principals protagonistes, però també de la branca de l'Andreu Claret pare, amb la presència dels seus fills, entre els quals es trobaven Gerard i Lluís Claret, germans de l'autor de la novel·la. Tots ells van tenir l'oportunitat de reviure els episodis més destacats de la vida de l'exalcalde, que va tenir un paper destacat en la història de la vila, a partir d'un homenatge que va comptar amb la intervenció de representants institucionals, historiadors locals i familiars.

Nascut a Súria l'any 1901, Claret era el tercer fill de set germans d'una família agricultora establerta al barri del Poble Vell de Súria. "Vivien en una casa antiga, però que tenia molta solera", destacava l'historiador local Josep Peramiquel. El seu ofici va ser el de fuster, però les seves inquietuds polítiques i "el fet de ser una persona molt estimada al poble", apuntava l'historiador, el van dur a convertir-se en l'alcalde de Súria per Esquerra Republicana l'any 1934, "en un moment especialment complex, tenint en compte la diversitat de colors polítics que hi havia al consistori en aquell moment". En aquest sentit, Peramiquel destacava que "era un home de consens, ja que va haver d'establir diàleg amb polítics de diferent tarannà".

Els fets dels 6 d'octubre del 1934 van provocar la destitució dels alcaldes democràtics del moment, i no va ser fins a l'any 1936 quan va tornar a entrar a l'Ajuntament. "Molts dels projectes que volia impulsar com a alcalde, però, van quedar estroncats per la guerra", ressaltava l'historiador. Amb la victòria del bàndol franquista, es va veure obligat a exiliar-se a França, on es va acabar establint amb la seva família, concretament, a la Catalunya Nord. "Malgrat que es va acostumar a la cultura francesa, ell va mai abandonar el desig de tornar a Súria", apuntava. El somni de tornar a la seva terra, però, mai es va poder complir, ja que abans de poder obtenir el permís per tornar va morir d'un càncer als 51 anys.

Després de la seva mort, les filles de Florenci van decidir quedar-se a França, on ja tenien la vida construïda, tot i que ahir reconeixien que senten una forta predilecció per la seva població natal. "De forma ocasional, hem anat visitant alguns familiars que tenim a Súria, però ara feia molts anys que no veníem", explicava una de les filles, la Mercè, amb un català afrancesat. Al seu costat, la Maria ressaltava la importància que suposa per a la família el reconeixement públic al seu pare, "una persona que estimava molt Súria i que mai va poder desprendre's del sentiment d'enyorança pel seu poble". Per aquest motiu, ahir les dues germanes sentien el seu pare més a prop que mai en tornar a trepitjar la població bagenca.

Partint de les paraules de les seves filles, l'alcalde de Súria, Albert Coberó, posava en relleu la voluntat de recuperar la memòria de l'exbatlle republicà, "a qui li va tocar viure probablement un dels moments més difícils de la història de Súria i d'aquest país". En el seu parlament, en va destacar "la capacitat de consens i de lideratge malgrat la duresa del context marcat per una guerra". L'actual batlle també va aprofitar per agrair la feina dels historiadors locals Jordi Algué, Amadeu Olives i Josep Peramiquel, que han liderat bona part de la recerca històrica per descobrir el passat del Florenci, juntament amb l'escriptor de la novel·la.

Retrobament de pel·lícula

L'homenatge a l'exbatlle no només va servir per reivindicar la seva aportació en la vila de Súria, sinó també per refer els vincles entre dues branques de la família que, fins ara, s'havien mantingut separades. Abans i després de l'acte, hi va haver temps perquè els fills del Florenci i de l'Andreu Claret pare, així com els seus respectius fills i nets que els acompanyaven, intercanviessin abraçades, petons i anècdotes, recuperant tot el temps perdut. En molts casos, feia anys que no es veien o, simplement, no s'havien vist mai. De fet, el primer contacte entre l'escriptor i les filles del Florenci, va ser a partir de la novel·la.

"Després d'un dia com avui, em penedeixo de no haver tingut una relació més pròxima amb l'altra part de la família", reconeixia una de les filles del Florenci, la Maria. "Tot i això, estic contenta, perquè tinc la sensació que el meu pare i el seu germà estan més presents que mai, com si fossin ells els que s'estiguessin abraçant", expressava. En la mateixa línia, Andreu Claret fill remarcava la influència de la literatura en la vida real. "No m'hauria imaginat mai, en començar a escriure aquesta novel·la, que m'acabaria retrobant amb les meves cosines i podria compartir amb elles tantes anècdotes i confidències sobre la història de la família", comentava.

El retrobament va tenir un aire de final de capítol o, més ben dit, de final de novel·la. Els seus protagonistes, però, van deixar clara la seva voluntat que la història continuï amb l'objectiu de poder restablir a partir d'ara el contacte amb trobades més freqüents entre França i Catalunya. Probablement, la seva no és més que una altra història de les moltes famílies que es van veure dividides per la guerra i l'exili. L'element que la fa única és que el desencadenant que ha refet els llaços familiars ha estat la voluntat d'un escriptor per reconstruir el passat de la seva família i de tota una generació, però sense perdre de vista la mirada cap al futur.