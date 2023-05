L’Escola d’Arts Escèniques de Manresa - EAEManresa, que actualment ofereix el cicle formatiu de grau superior en tècniques d’actuació teatral, obre la inscripció per la convocatòria de juny amb un màxim de 15 places disponibles.

El termini per inscriure’s a la prova d’accés s’acabarà el proper divendres 2 de juny, via correu electrònic al centre escolar. L'objectiu de la prova específica és comprovar les aptituds de la persona aspirant per accedir als ensenyaments professionals d’arts escèniques. Concretament, es valora la interpretació, l'expressió corporal i vocal i, una prova individual de cada aspirant. L’EAEManresa iniciarà així la quarta promoció d’estudiants de l’escola, dins les instal·lacions del teatre Kursaal de Manresa, oferint a l’alumnat l’oportunitat de poder formar-se dins d’un teatre professional i amb un equip docent qualificat d’una vintena de professors especialitzats d’arreu del país.

L’oferta formativa consta de dos anys acadèmics (2.000 hores), en franja matinal de dilluns a divendres de 8.30 a 14 h. Centrat en un model d’assignatures intensives i de pràctiques escèniques, els futurs actors i actrius estudiaran un ampli ventall que abastarà des de les bases tècniques de la interpretació fins a la creació escènica, com també un projecte integrat, la creació i participació en una producció cinematogràfica, i les pràctiques en empreses o companyies professionals. En acabar els estudis els alumnes obtindran el títol de Tècnic/a Superior de Tècniques d’Actuació Teatral amb l'objectiu d'aplicar les tècniques d’interpretació, de moviment i vocals per actuar en viu o en mitjans audiovisuals, per realitzar tasques de dinamització basades en l’actuació i per preparar en tècniques d’expressió i comunicació, amb criteris artístics, de qualitat i de seguretat