En un món en què tot va ràpid i on governa la cultura de l'immediat, el cantautor solsoní Roger Mas ha decidit anar contracorrent. Aturar-se i crear una peça musical, de 30 minuts de durada, que sota el títol 'El viatge de Roger Mas', busca "excitar els sentits, estimular les sensacions, i asserenar". Una composició que, segons diu a l'ACN, farà "sentir l'eco de les emocions". L'obra s'estrenarà al festival de Poesia de Barcelona, el 9 de maig i, un mes després, el 9 de juny, estarà al Teatre de Solsona. Es tracta d'una peça en constant creació, on els músics prenen més protagonisme que mai i on la improvisació juga un paper imprescindible. No serà fins que no estigui "polida del tot", que Mas no la gravarà en el que serà el nou disc.

'El viatge de Roger Mas' és, segons l'artista, una incursió al món "més conegut i desconegut de tots": el viatge cap a un mateix. I per fer-ho, el cantautor solsoní ha creat una peça de mitja hora de durada. "És curta per fer el que ha de fer. Realment és una síntesi d'una cosa molt més llarga, que és la relació de cadascú amb si mateix", subratlla.

Per fer-ho, Roger Mas s'ha rodejat dels seus músics de sempre: Xavier Guitó (piano), Ivan Dach (guitarra elèctrica), Míriam Encinas (viola i dilruba), Arcadi Marcet (contrabaix) i Oriol Roca (bateria). Fa anys que treballa al seu costat i la sintonia que hi ha entre ells és evident. I en aquest últim treball encara ho és més. "En aquesta ocasió la seva feina és molt important. Aquí hi ha molta part de creativitat del moment, d'improvisació, de creació. Hi ha els meus textos, una part estipulada, i tota una altra part que s'ha de manifestar en funció del públic, del lloc, de l'espai", subratlla el cantautor.

I, per tant, la peça sonarà diferent en cada concert. "Soc obsessiu compulsiu, i m'agrada això d'anar donant la volta i la volta, però arribarà un dia en què la peça s'anirà polint i un moment en què brillarà prou", subratlla. I aleshores, assegura, serà quan la peça es gravarà i la deixaran de tocar. També en aquest sentit, Roger Mas ha volgut anar contracorrent: "Sempre hi ha això de fer els discos amb les cançons de 0, i després fer la gira. I per mi aquesta vegada era molt important no tancar la peça. Fer un disc és tancar i això no ho vull fer".

"Per sentir-me realitzat com a persona, m'he de sentir realitzat com a artista i, per això, la peça ha d'anar per davant de tot. Ha de manar per sobre dels meus interessos, dels interessos dels mànagers i de les discogràfiques", subratlla. Per tant, diu, "el viatge continuarà fins que la cançó no estigui del tot polida". I quan ho estigui, assegura, serà el moment de gravar-la.

'El viatge de Roger Mas' s'estrenarà el 9 de maig i servirà per inaugurar el festival de Poesia de Barcelona. Un mes després, estarà a Solsona, la ciutat natal de Roger Mas i on viu. "Un escenari on sempre es produeix màgia", subratlla. Després, el cantautor té previst marxar un mes al Canadà i quan torni, assegura, "un altre cop a l'atac".