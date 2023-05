Joan Dausà ha anunciat aquest dimecres amb una lona gegant a la façana del número 50 de la Rambla Catalunya, que actuarà al Palau Sant Jordi el 20 de gener de 2024. L’espectacle serà el final de la gira ‘Jo mai mai 10 anys’ i es dirà La gran bogeria. Les entrades es posaran a la venda el pròxim dilluns 8 de maig a les dues del migdia al web de l’artista. En declaracions a l’ACN, Joan Dausà destaca que actuar al Palau Sant Jordi és “un repte brutal” i que s’han atrevit a llançar-se a la piscina, “sabent qui si l'omplim seria la 'reostia, però que l'objectiu principal és posar-hi 8.000 persones”. Després d’aquest concert, s’aturarà per preparar noves cançons que formaran part del nou àlbum.

La “festa” al Sant Jordi serà doble ja que Dausà celebra enguany la seva primera dècada damunt dels escenaris. ‘Jo mai mai, gira 10 anys’ és “una mirada amb nostàlgia” d’aquests primers deu anys de trajectòria, però també és una mirada optimista i positiva ja que li permetrà cantar tots els seus grans èxits. Des de ‘Jo mai mai’, a ‘Una altra manera de viure’, a les festives ‘La gran eufòria’, ‘Tot anirà bé’, ‘Ho tenim tot’ o a la recent ‘Queda’t així’.

Dausà assenyala que l'espectacle que estan treballant està pensat per a 8.000 persones. “Es pot posar un teló al Sant Jordi i així tenim un lloc on podem ser molts, podem fer una festa inoblidable perquè la veritat és que a Catalunya un lloc amb aforament per vuit o deu mil espectadors no hi és. Llavors el Sant Jordi dona aquesta opció. Que després ho rebentem i ho omplim tot,doncs encara ho celebrarem més”, afegeix.

En qualsevol cas, el cantant indica que la idea és “fer una festa” amb tota aquella gent amb qui han compartit algun moment durant aquests 10 anys, agraint tot el que han viscut aquest temps. “El meu objectiu és que tothom que hagi vingut alguna vegada a veure'ns, aquell dia vingui, repeteixi. I qui no ha vingut mai, potser és el dia perquè al final passaran coses que, al ser un espai especial, no hauran passat mai abans en un concert nostre”. El cantant ha indicat que estan “molt molt il·lusionats”.

Preparació d’un nou àlbum

El concert del Palau Sant Jordi, tancarà una etapa de tres anys que va començar amb la celebració del seu propi festival, Respira, en plena pandèmia, a Empúries, i que va continuar amb la publicació de ‘Ho tenim tot’. Després d’aquest concert, Dausà s’aturarà per preparar noves cançons que formaran part del seu nou àlbum.

Doble EP

Dausà va publicar divendres passat un EP per celebrar els deu anys del ‘Jo mai mai’, de la mà de Promo Arts Music, amb dues cançons: ‘Judit’ que és la segona part del ‘Jo mai mai’ i se centra en la protagonista de la primera part, i una nova versió més pop de la popular tema. La producció ha estat responsabilitat de Santos & Fluren de Blind Records i Martí Maymó.